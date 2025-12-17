Чоловік підпалив двері сусідці за 500 доларів — повірив, що виконує завдання СБУ

Працівники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Три роки тюрми, але умовно отримав харків'янин від Шевченківського районного суду. Чоловік вирішив "пограти у шпигуна" і виконав брудне замовлення з Telegram. Він думав, що карає ворога, а насправді — вчинив кримінал.

Про це стало відомо з тексту судового рішення.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що у серпні на телефон обвинуваченого прийшло повідомлення. Невідомий співрозмовник представився чинним співробітником СБУ. Пропозиція була конкретною: 500 доларів за "роботу".

Завдання полягало в тому, щоб спалити вхідні двері однієї з квартир. Куратор пояснив це патріотичними мотивами: мовляв, там живе жінка, яка підтримує російське вторгнення. Обов'язкова умова — зняти підпал на відео. Це мало стати доказом для виплати винагороди. Харків'янин погодився.

Того ж вечора він пішов на справу. Озброївся сірниками та рідиною для розпалювання камінів. Облив двері, підпалив і зафіксував усе на камеру. Після цього втік. Вогонь наробив лиха на 1667 гривень.

Рішення суду

На засіданні палій повністю визнав провину. Цікаво, що сама потерпіла стала на його захист. Вона заявила, що чоловік добровільно компенсував і матеріальну, і моральну шкоду. Претензій до нього вона не має і просила суддю не позбавляти його волі.

Суд кваліфікував дії як умисне знищення майна. Чоловіку призначили три роки в'язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Раніше стало відомо, що на Одещині затримали чоловіка, у машині якого знайшли бойові гранати. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

А житель Сіверськодонецька на Луганщині співпрацював з окупантами. За державну зраду він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці.