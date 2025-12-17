Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові судили палія — повірив фейковому СБУшнику

У Харкові судили палія — повірив фейковому СБУшнику

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 00:33
Чоловік підпалив двері сусідці за 500 доларів — повірив, що виконує завдання СБУ
Працівники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Три роки тюрми, але умовно отримав харків'янин від Шевченківського районного суду. Чоловік вирішив "пограти у шпигуна" і виконав брудне замовлення з Telegram. Він думав, що карає ворога, а насправді — вчинив кримінал.

Про це стало відомо з тексту судового рішення.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що у серпні на телефон обвинуваченого прийшло повідомлення. Невідомий співрозмовник представився чинним співробітником СБУ. Пропозиція була конкретною: 500 доларів за "роботу".

Завдання полягало в тому, щоб спалити вхідні двері однієї з квартир. Куратор пояснив це патріотичними мотивами: мовляв, там живе жінка, яка підтримує російське вторгнення. Обов'язкова умова — зняти підпал на відео. Це мало стати доказом для виплати винагороди. Харків'янин погодився.

Того ж вечора він пішов на справу. Озброївся сірниками та рідиною для розпалювання камінів. Облив двері, підпалив і зафіксував усе на камеру. Після цього втік. Вогонь наробив лиха на 1667 гривень.

Рішення суду

На засіданні палій повністю визнав провину. Цікаво, що сама потерпіла стала на його захист. Вона заявила, що чоловік добровільно компенсував і матеріальну, і моральну шкоду. Претензій до нього вона не має і просила суддю не позбавляти його волі.

Суд кваліфікував дії як умисне знищення майна. Чоловіку призначили три роки в'язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Раніше стало відомо, що на Одещині затримали чоловіка, у машині якого знайшли бойові гранати. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

А житель Сіверськодонецька на Луганщині співпрацював з окупантами. За державну зраду він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці.

росія суд Харків підпал сбу судові рішення шахраї
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації