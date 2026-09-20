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Главная Харьков В Харькове дизтопливо на заправке WOG приблизилось к 100 грн за литр

В Харькове дизтопливо на заправке WOG приблизилось к 100 грн за литр

Ua ru
20 сентября 2026 19:49
Эксклюзив
Цены на АЗС WOG в Харькове выросли: сколько стоят бензин и дизель
Автозаправочная станция WOG. Фото: кадр из видео

На автозаправочных станциях Харькова продолжают расти цены на топливо, а стоимость дизеля в одной из премиальных сетей почти достигла 100 гривен за литр. В то же время в WOG объяснили появление информации о превышении этой отметки системной ошибкой.

О росте цен сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Сколько стоит топливо в Харькове

Сейчас актуальная стоимость дизеля на заправках сети составляет 99,99 гривны за литр. Цена фактически вплотную приблизилась к 100 гривнам, но пока не пересекла эту отметку.

Высокими остаются и цены на бензин. На АЗС премиальных сетей в Харькове литр бензина в зависимости от его вида и конкретной сети стоит примерно от 92 до 96 гривен.

Отметим, что подорожание топлива в Харькове происходит на фоне общего роста цен на автозаправочных станциях в Украине и мире. Наиболее заметной остается ситуация с дизелем, стоимость которого уже фактически приблизилась к трехзначной отметке из-за войн в Иране и Украине.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о погоде в Харькове и области на 21 сентября. Днем ожидаются небольшие дожди и грозы.

Также Новини.LIVE писал о новой системе оповещения о российских атаках в Харьковской области. По словам Олега Синегубова, она определяет направление движения дрона и предупреждает конкретные предприятия, которым угрожает удар.

цены на топливо бензин АЗС топливо дизтопливо заправка
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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