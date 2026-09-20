Ціни на АЗС WOG Харкова зросли: скільки коштують бензин і дизель

Автозаправна станція WOG. Фото: кадр з відео

На автозаправних станціях Харкова продовжують зростати ціни на пальне, а вартість дизелю в одній із преміальних мереж майже досягла 100 гривень за літр. Водночас у WOG пояснили появу інформації про перевищення цієї позначки системною помилкою.

Про зростання цін повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Реклама

Скільки коштує пальне у Харкові

Наразі актуальна вартість дизелю на заправках мережі становить 99,99 гривні за літр. Ціна фактично впритул наблизилася до 100 гривень, але поки не перетнула цю межу.

Високими залишаються й ціни на бензин. На АЗС преміальних мереж у Харкові літр бензину залежно від його виду та конкретної мережі коштує приблизно від 92 до 96 гривень.

Зазначимо, що подорожчання пального в Харкові відбувається на тлі загального зростання цін на автозаправних станціях в Україні та світі. Найпомітнішою залишається ситуація з дизелем, вартість якого вже фактично наблизилася до трицифрової позначки через війни в Ірані та Україні.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про погоду в Харкові та області на 21 вересня. Вдень очікуються невеликі дощі та грози.

Також Новини.LIVE писав про нову систему оповіщення про російські атаки на Харківщині. За словами Олега Синєгубова, вона визначає напрямок руху дрона та попереджає конкретні підприємства, яким загрожує удар.