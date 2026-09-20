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Головна Харків У Харкові дизель на WOG наблизився до 100 грн за літр

У Харкові дизель на WOG наблизився до 100 грн за літр

Ua ru
20 вересня 2026 19:49
Ексклюзив
Ціни на АЗС WOG Харкова зросли: скільки коштують бензин і дизель
Автозаправна станція WOG. Фото: кадр з відео

На автозаправних станціях Харкова продовжують зростати ціни на пальне, а вартість дизелю в одній із преміальних мереж майже досягла 100 гривень за літр. Водночас у WOG пояснили появу інформації про перевищення цієї позначки системною помилкою.

Про зростання цін повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Скільки коштує пальне у Харкові

Наразі актуальна вартість дизелю на заправках мережі становить 99,99 гривні за літр. Ціна фактично впритул наблизилася до 100 гривень, але поки не перетнула цю межу.

Високими залишаються й ціни на бензин. На АЗС преміальних мереж у Харкові літр бензину залежно від його виду та конкретної мережі коштує приблизно від 92 до 96 гривень.

Зазначимо, що подорожчання пального в Харкові відбувається на тлі загального зростання цін на автозаправних станціях в Україні та світі. Найпомітнішою залишається ситуація з дизелем, вартість якого вже фактично наблизилася до трицифрової позначки через війни в Ірані та Україні.

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ціни на паливо бензин АЗС пальне дизпаливо заправка
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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