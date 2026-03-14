В Харькове удерживается высокая стоимость на бензин и автогаз

Дата публикации 14 марта 2026 19:20
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Бензин, дизельное топливо и автогаз в Харькове и области продолжают удерживать высокую стоимость. В частности, в среднем за А-95+ водителям придется заплатить 72,22 грн, а за газ — 42,34 грн. Сейчас тенденции на спад цены не наблюдается.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Харькове.

Цены на топливо в Харькове 14 марта

Средняя стоимость топлива в Харькове такая:

  • А-95+ — 72,22 грн;
  • А-95 — 68,47 грн;
  • А-92 — 65,96 грн;
  • ДТ — 73,86 грн;
  • Автогаз — 42,34 грн.

На АЗС цены могут отличаться, в частности на ОККО предлагают такую стоимость:

  • А-95+ — 73,98 грн;
  • А-95 — 70,98 грн;
  • ДТ — 77,98 грн;
  • Автогаз — 44,99 грн.

Таким образом, дороже всего стоит дизельное топливо. Его цена выросла больше всего.

На АЗС UPG цены следующие:

  • А-95+ — 71,90 грн;
  • А-95 — 68,90 грн;
  • ДТ — 75,40 грн;
  • Автогаз — 43,40 грн.
Ціни на пальне у Харкові 14 березня
Стоимость топлива в Харьковской области 14 марта. Фото: AutoRia

Топливо в Украине — какую стоимость прогнозируют

Финансовый аналитик Алексей Кущ предполагает, что стоимость топлива в Украине может вырасти до 100 грн за литр.

А нардеп Нина Южанина заявила, что стоимость бензина в Украине может вырасти до 150 гривен, поэтому Антимонопольный комитет должен вмешаться.

Ранее стало известно, что АКМУ требует от АЗС объяснить причины роста цен на топливо.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
