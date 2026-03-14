В Харькове удерживается высокая стоимость на бензин и автогаз
Бензин, дизельное топливо и автогаз в Харькове и области продолжают удерживать высокую стоимость. В частности, в среднем за А-95+ водителям придется заплатить 72,22 грн, а за газ — 42,34 грн. Сейчас тенденции на спад цены не наблюдается.
Цены на топливо в Харькове 14 марта
Средняя стоимость топлива в Харькове такая:
- А-95+ — 72,22 грн;
- А-95 — 68,47 грн;
- А-92 — 65,96 грн;
- ДТ — 73,86 грн;
- Автогаз — 42,34 грн.
На АЗС цены могут отличаться, в частности на ОККО предлагают такую стоимость:
- А-95+ — 73,98 грн;
- А-95 — 70,98 грн;
- ДТ — 77,98 грн;
- Автогаз — 44,99 грн.
Таким образом, дороже всего стоит дизельное топливо. Его цена выросла больше всего.
На АЗС UPG цены следующие:
- А-95+ — 71,90 грн;
- А-95 — 68,90 грн;
- ДТ — 75,40 грн;
- Автогаз — 43,40 грн.
Топливо в Украине — какую стоимость прогнозируют
Финансовый аналитик Алексей Кущ предполагает, что стоимость топлива в Украине может вырасти до 100 грн за литр.
А нардеп Нина Южанина заявила, что стоимость бензина в Украине может вырасти до 150 гривен, поэтому Антимонопольный комитет должен вмешаться.
Ранее стало известно, что АКМУ требует от АЗС объяснить причины роста цен на топливо.
