У Харкові утримується висока вартість на бензин та автогаз
Бензин, дизельне пальне та автогаз у Харкові та області продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, в середньому за А-95+ водіям доведеться заплатити 72,22 грн, а за газ — 42,34 грн. Наразі тенденції на спад ціни не спостерігається.
Ціни на пальне у Харкові 14 березня
Середня вартість пального у Харкові така:
- А-95+ — 72,22 грн;
- А-95 — 68,47 грн;
- А-92 — 65,96 грн;
- ДП — 73,86 грн;
- Автогаз — 42,34 грн.
На АЗС ціни можуть відрізнятися, зокрема на ОККО пропонують таку вартість:
- А-95+ — 73,98 грн;
- А-95 — 70,98 грн;
- ДП — 77,98 грн;
- Автогаз — 44,99 грн.
Таким чином, найдорожче коштує дизельне пальне. Його ціна зросла найбільше.
На АЗС UPG ціни такі:
- А-95+ — 71,90 грн;
- А-95 — 68,90 грн;
- ДП — 75,40 грн;
- Автогаз — 43,40 грн.
Пальне в Україні — яку вартість прогнозують
Фінансовий аналітик Олексій Кущ припускає, що вартість пального в Україні може зрости до 100 грн за літр.
А нардепка Ніна Южаніна заявила, що вартість бензину в Україні може зрости до 150 гривень, тому Антимонопольний комітет повинен втрутитися.
Раніше стало відомо, що АКМУ вимагає від АЗС пояснити причини зростання цін на пальне.
