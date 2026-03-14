У Харкові утримується висока вартість на бензин та автогаз

Бензин, дизельне пальне та автогаз у Харкові та області продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, в середньому за А-95+ водіям доведеться заплатити 72,22 грн, а за газ — 42,34 грн. Наразі тенденції на спад ціни не спостерігається.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Харкові.

Ціни на пальне у Харкові 14 березня

Середня вартість пального у Харкові така:

А-95+ — 72,22 грн;

А-95 — 68,47 грн;

А-92 — 65,96 грн;

ДП — 73,86 грн;

Автогаз — 42,34 грн.

На АЗС ціни можуть відрізнятися, зокрема на ОККО пропонують таку вартість:

А-95+ — 73,98 грн;

А-95 — 70,98 грн;

ДП — 77,98 грн;

Автогаз — 44,99 грн.

Таким чином, найдорожче коштує дизельне пальне. Його ціна зросла найбільше.

На АЗС UPG ціни такі:

А-95+ — 71,90 грн;

А-95 — 68,90 грн;

ДП — 75,40 грн;

Автогаз — 43,40 грн.

Вартість пального у Харківській області 14 березня.

Пальне в Україні — яку вартість прогнозують

Фінансовий аналітик Олексій Кущ припускає, що вартість пального в Україні може зрости до 100 грн за літр.

А нардепка Ніна Южаніна заявила, що вартість бензину в Україні може зрости до 150 гривень, тому Антимонопольний комітет повинен втрутитися.

Раніше стало відомо, що АКМУ вимагає від АЗС пояснити причини зростання цін на пальне.