Головна Харків

У Харкові утримується висока вартість на бензин та автогаз

Дата публікації: 14 березня 2026 19:20
У Харкові утримується висока вартість на бензин та автогаз
Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Бензин, дизельне пальне та автогаз у Харкові та області продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, в середньому за А-95+ водіям доведеться заплатити 72,22 грн, а за газ — 42,34 грн. Наразі тенденції на спад ціни не спостерігається.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Харкові.

Ціни на пальне у Харкові 14 березня

Середня вартість пального у Харкові така:

  • А-95+ — 72,22 грн;
  • А-95 — 68,47 грн;
  • А-92 — 65,96 грн;
  • ДП — 73,86 грн;
  • Автогаз — 42,34 грн.

На АЗС ціни можуть відрізнятися, зокрема на ОККО пропонують таку вартість:

  • А-95+ — 73,98 грн;
  • А-95 — 70,98 грн;
  • ДП — 77,98 грн;
  • Автогаз — 44,99 грн.

Таким чином, найдорожче коштує дизельне пальне. Його ціна зросла найбільше.

На АЗС UPG ціни такі:

  • А-95+ — 71,90 грн;
  • А-95 — 68,90 грн;
  • ДП — 75,40 грн;
  • Автогаз — 43,40 грн.
Ціни на пальне у Харкові 14 березня
Вартість пального у Харківській області 14 березня. Фото: AutoRia

Пальне в Україні — яку вартість прогнозують

Фінансовий аналітик Олексій Кущ припускає, що вартість пального в Україні може зрости до 100 грн за літр

А нардепка Ніна Южаніна заявила, що вартість бензину в Україні може зрости до 150 гривень, тому Антимонопольний комітет повинен втрутитися.

Раніше стало відомо, що АКМУ вимагає від АЗС пояснити причини зростання цін на пальне.

ціни на паливо Харків АЗС Харківська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
