В Харькове упали цены на все виды топлива: актуальная стоимость

Авто на АЗС. Фото иллюстративное

В четверг, 30 апреля, на заправках Харьковской области обновились цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем, ситуация в регионе демонстрирует новую динамику стоимости всех видов топлива. После недавнего роста цены несколько снизились. Изменения остаются незначительными, но заметными для водителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Актуальная стоимость

На заправках Харьковщины 30 апреля зафиксировали обновленные средние цены на топливо. Данные мониторинга свидетельствуют, что после незначительного повышения накануне стоимость топлива снова пошла вниз.

Средние цены по состоянию на сегодня следующие:

бензин А-95 премиум — 75,85 грн/л;

бензин А-95 — 71,55 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельное топливо — 87,85 грн/л;

автомобильный газ — 48,26 грн/л.

Несмотря на небольшое удешевление, дизельное топливо остается самым дорогим сегментом и держится вблизи 88 грн за литр. Бензин премиум-класса также находится в верхнем ценовом диапазоне, тогда как автогаз выглядит более стабильным после колебаний в предыдущие недели.

Как изменились цены за сутки

Сравним цены 30 апреля с показателями 29 апреля:

А-95 премиум: 75,85 грн/л против 76,43 грн/л

Разница: -0,58 грн/л

А-95: 71,55 грн/л против 71,62 грн/л

Разница: -0,07 грн/л

А-92: 66,93 грн/л против 67,13 грн/л

Разница: -0,20 грн/л -

Дизель: 87,85 грн/л против 87,92 грн/л

Разница: -0,07 грн/л

Газ: 48,26 грн/л против 48,34 грн/л

Разница: -0,08 грн/л

Почему топливо дорожало раньше

Предыдущий рост цен произошел из-за напряжения на мировом нефтяном рынке. В частности, на стоимость повлияло обострение между Ираном и США, что создает риски для поставок нефти с Ближнего Востока. На этом фоне трейдеры закладывают в цену возможные перебои, из-за чего нефть дорожает, а вместе с ней — и топливо. Украинский рынок быстро реагирует на такие изменения, поскольку значительная часть топлива импортируется.

Анализ стоимости

Анализ рынка показывает, что стоимость дизельного топлива в области остается на высоком уровне. Премиальные марки бензина также удерживаются в верхнем ценовом диапазоне, тогда как автомобильный газ демонстрирует относительную стабильность после колебаний в предыдущие недели. Отметим, что реальная цена на конкретных АЗС может отличаться от средней в зависимости от ценовой политики отдельных сетей и наличия акций.

Как сообщали Новини.LIVE, что в части Новобаварского района Харькова запланировано временное отключение электроэнергии 3 мая. Света не будет из-за проведения неотложных ремонтных работ в сетях. Без электроснабжения останутся десятки улиц района.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.