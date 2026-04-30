У Харкові впали ціни на усі види пального: актуальна вартість

У четвер, 30 квітня, на заправках Харківської області оновилися ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, ситуація в регіоні демонструє нову динаміку вартості всіх видів пального. Після нещодавнього зростання ціни дещо знизилися. Зміни залишаються незначними, але помітними для водіїв.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Актуальна вартість

На заправках Харківщини 30 квітня зафіксували оновлені середні ціни на пальне. Дані моніторингу свідчать, що після незначного підвищення напередодні вартість пального знову пішла вниз.

Середні ціни станом на сьогодні такі:

бензин А-95 преміум — 75,85 грн/л;

бензин А-95 — 71,55 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельне пальне — 87,85 грн/л;

автомобільний газ — 48,26 грн/л.

Попри невелике здешевлення, дизельне пальне залишається найдорожчим сегментом і тримається поблизу 88 грн за літр. Бензин преміум-класу також перебуває у верхньому ціновому діапазоні, тоді як автогаз виглядає більш стабільним після коливань у попередні тижні.

Як змінилися ціни за добу

Порівняємо ціни 30 квітня з показниками 29 квітня:

А-95 преміум: 75,85 грн/л проти 76,43 грн/л

Різниця: -0,58 грн/л

А-95: 71,55 грн/л проти 71,62 грн/л

Різниця: -0,07 грн/л

А-92: 66,93 грн/л проти 67,13 грн/л

Різниця: -0,20 грн/л •

Дизель: 87,85 грн/л проти 87,92 грн/л

Різниця: -0,07 грн/л

Газ: 48,26 грн/л проти 48,34 грн/л

Різниця: -0,08 грн/л

Чому пальне дорожчало раніше

Попереднє зростання цін сталося через напруження на світовому нафтовому ринку. Зокрема, на вартість вплинуло загострення між Іраном і США, що створює ризики для постачання нафти з Близького Сходу. На цьому тлі трейдери закладають у ціну можливі перебої, через що нафта дорожчає, а разом із нею — і пальне. Український ринок швидко реагує на такі зміни, оскільки значна частина пального імпортується.

Аналіз вартості

Аналіз ринку показує, що вартість дизельного пального в області залишається на високому рівні. Преміальні марки бензину також утримуються у верхньому ціновому діапазоні, тоді як автомобільний газ демонструє відносну стабільність після коливань у попередні тижні. Зазначимо, що реальна ціна на конкретних АЗС може відрізнятися від середньої залежно від цінової політики окремих мереж і наявності акцій.

