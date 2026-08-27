Антидроновые сетки в Харькове устанавливают по решению военных

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают по направлениям, которые определяют военные. Работы уже приступила к областной военной администрации. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже показала свою эффективность.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает журналистка Новини.LIVЕ Анна Шоферова.

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Решения военных

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что установка антидроновых сеток в городе и области происходит с учетом военных рекомендаций.

"Все, что мы делаем, мы делаем согласно тому, как мы договариваемся с военными, отвечающими за это направление", — отметил Терехов.

Защита города

Харьков также самостоятельно устанавливает антидроновую защиту за собственные средства и собственными силами. Мэр отметил, что установленные конструкции уже доказали свою эффективность. Терехов подчеркнул, что город согласовывает такие решения с военными. Защиту устанавливают там, где она нужна для противодействия атакам беспилотников.

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"Мы делаем это за собственные средства, сами по себе. Устанавливаем это и мы видим эффективность сегодня этой защиты. Что касается сеток, то областная военная администрация уже начала их делать в тех направлениях, которые им указывают военные", — отметил мэр.

Отдельно городские власти работают над вопросом защиты кафе и других объектов. За это направление, по словам мэра, отвечает представитель города Даниил Хидля.

Защита от дронов

Отметим, в Харькове начали устанавливать дополнительные средства защиты от российских FPV-дронов, в том числе беспилотников, управляемых через оптоволокно. Комплексную систему город разрабатывает совместно с военными. Она совмещает РЕБ, средства обнаружения и работу мобильных огневых групп.

По словам начальника Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдана Гладкого, за последние две недели количество залетов враждебных FPV сократилось вчетверо. В то же время, детали работы системы против оптоволоконных дронов не разглашают.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Харькове торжества по случаю начала нового учебного года снова проведут в подземных школах. Это связано с ситуацией безопасности в регионе. Прежде всего, праздничные мероприятия организуют для первоклассников и выпускников, а общегородской линейки в этом году не планируют.

Также Новини.LIVЕ писали, что военные по возвращении с фронта должны без бюрократических преград получать ветеранский статус, доступ к жилищным программам и возможность трудоустройства с достойной заработной платой. Ветераны должны обеспечиваться не только надлежащим оформлением документов, но и возможностями для полноценной жизни и работы.