Антидронові сітки у Харкові встановлюють за рішенням військових

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

У Харкові посилюють захист від російських дронів. Антидронові сітки встановлюють на напрямках, які визначають військові. Роботи вже розпочала обласна військова адміністрація. Місто паралельно встановлює власний захист і погоджує всі рішення з військовими, які відповідають за цей напрямок. Такий захист уже показав свою ефективність.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає журналістка Новини.LIVЕ Анна Шоферова.

Реклама

Рішення військових

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що встановлення антидронових сіток у місті та області відбувається з урахуванням рекомендацій військових.

"Все, що ми робимо, ми робимо згідно з тим, як ми домовляємося з військовими, які відповідають за цей напрямок", — зазначив Терехов.

Захист міста

Харків також самостійно встановлює антидроновий захист за власні кошти та власними силами. Мер зазначив, що встановлені конструкції вже довели свою ефективність. Терехов наголосив, що місто погоджує такі рішення з військовими. Захист встановлюють там, де він потрібен для протидії атакам безпілотників.

Читайте також:

"Ми робимо це за власні кошти, власними силами. Встановлюємо це і ми бачимо ефективність сьогодні цього захисту. Щодо сіток, то обласна військова адміністрація вже почала їх робити в тих напрямках, які їм вказують військові", — зауважив мер.

Окремо міська влада працює над питанням захисту кафе та інших об'єктів. За цей напрямок, за словами мера, відповідає представник міста Данило Хідля.

Захист від дронів

Зазначимо, у Харкові почали встановлювати додаткові засоби захисту від російських FPV-дронів, зокрема безпілотників, які керуються через оптоволокно. Комплексну систему місто розробляє спільно з військовими. Вона поєднує РЕБ, засоби виявлення та роботу мобільних вогневих груп.

За словами начальника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдана Гладкого, за останні два тижні кількість зальотів ворожих FPV скоротилася вчетверо. Водночас деталі роботи системи проти оптоволоконних дронів не розголошують.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, у Харкові урочистості з нагоди початку нового навчального року знову проведуть у підземних школах. Це пов’язано з безпековою ситуацією в регіоні. Передусім святкові заходи організують для першокласників та випускників, а загальноміської лінійки цього року не планують.

Також Новини.LIVЕ писали, що військові після повернення з фронту мають без бюрократичних перепон отримувати ветеранський статус, доступ до житлових програм та можливість працевлаштування з гідною заробітною платою. Ветерани мають бути забезпечені не лише належним оформленням документів, а й можливостями для повноцінного життя та роботи.