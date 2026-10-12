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Главная Харьков В Харькове увеличилось число пострадавших в результате удара

В Харькове увеличилось число пострадавших в результате удара

Ua ru
12 октября 2026 12:12
Репортаж
Обстрел Харькова: число пострадавших в результате атак возросло до 19
Дом, пострадавший от атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Утренние удары по Харькову привели к разрушениям в жилых домах. В одном из подъездов многоэтажного дома обрушились этажи с седьмого по девятый, на месте вспыхнул пожар. Число пострадавших возросло до 19, среди них есть дети. Четверо человек получили ранения, у остальных наблюдается острая стрессовая реакция.

Журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова побывала на месте одного из попаданий, зафиксировала последствия атаки и пообщалась с жильцами.

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Взрывы в городе

Лариса во время ударов находилась в своей комнате. Женщина рассказывает, что услышала несколько взрывов, после которых увидела дым с балкона. Сначала она не поняла, куда именно попали российские дроны, а позже узнала об ударе по магазину и повреждении соседнего дома.

"Я услышала один взрыв, потом потише. Я сидела на кровати, и в этот момент она сдвинулась. Затем был третий взрыв — сильный, а четвертый уже тише. Я вышла на балкон и увидела дым", — рассказала Лариса.

Атака РФ на Харків
Лариса о взрывах. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Женщина также позвонила своей 89-летней знакомой, которая живет одна в одном из домов поблизости. Та сообщила, что с ней все в порядке, хотя в доме горели два подъезда. После этого Лариса решила прийти на место удара, чтобы увидеть последствия.

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Разрушения в доме. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Взрыв выбил дверь

Другая жительница Харькова, Ольга, как раз собиралась в магазин, когда произошел взрыв. В её квартире от ударной волны распахнулась дверь. Женщина выбежала к соседке, у которой взрыв повредил оконную раму. После следующего удара они прятались в коридоре и тамбуре.

"Я поставила кастрюлю, собралась выйти в магазин, и тут такое произошло — дверь выбило, она распахнулась. Я выбежала к соседке. Потом был второй взрыв. Мы очень испугались, но с нами всё нормально", — рассказала Ольга.

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Ольга о последствиях атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По словам женщины, в её квартире окна остались целыми, пожара также не было. Соседка была вместе с маленьким мальчиком. После обстрела они тоже сильно испугались, но, по словам Ольги, с ними всё в порядке.

Атака РФ на Харків
Спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Работа спасателей

После ударов на месте работают подразделения ГСЧС и городские коммунальные службы. Они ликвидируют последствия обстрела и проверяют поврежденные дома. Городской голова Игорь Терехов лично находится на местах попаданий и координирует работу служб.

"Двенадцать пострадавших — это на основной локации, где дрон попал непосредственно в дом на уровне седьмого-восьмого этажей. Там мы видим разрушение перекрытия в квартире. Сейчас все службы продолжают работать", — сообщил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких.

Удар РФ по Київському району Харкова
Богдан Гладких о работе спасателей. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По его словам, ещё одно попадание зафиксировали в 12-этажном доме. Там обломки и следы удара остались на лестничной площадке. По предварительным данным, россияне применили ударные беспилотники типа "Герань-2".

Удар РФ по Київському району Харкова
Коммунальщики устраняют последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Что известно об атаке

Утром 12 октября российские войска атаковали Киевский район Харькова ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажку, в результате чего в одном из подъездов были разрушены этажи с седьмого по девятый. На месте возник пожар, поисково-спасательные работы продолжаются.

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Дом после удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Также в Киевском районе зафиксировали другие попадания. По предварительным сообщениям, один из ударов пришелся на жилой дом. Информацию о последствиях этих атак уточняют.

Атака РФ на Харків
Обломки дома. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По последним данным, в результате утренних атак пострадали 19 человек. Четверо из них получили ранения, остальные испытали острую стрессовую реакцию. Среди пострадавших — 10-летний мальчик и 15-летняя девочка. Всем оказали медицинскую помощь на месте.

Удар РФ по Київському району Харкова
Спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Как сообщали Новини.LIVE, 10 октября российские войска нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова. В момент атаки медучреждение работало и принимало пациентов. По последним данным, ранения получили пять человек, среди которых сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Здание подверглось серьезным разрушениям.

Также Новини.LIVE писали, что вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадания. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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