Обстріл Харкова: до 19 зросла кількість постраждалих після атак

У Харкові зросла кількість постраждалих після удару
Ранкові удари по Харкову спричинили руйнування в житлових будинках. В одному з під’їздів багатоповерхівки обвалилися поверхи з сьомого по дев’ятий, на місці спалахнула пожежа. Кількість постраждалих зросла до 19, серед них є діти. Четверо людей дістали поранення, інші зазнали гострої реакції на стрес.
Журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова побувала на місці одного з влучань, зафіксувала наслідки атаки та поспілкувалася з мешканцями.
Вибухи у місті
Лариса під час ударів перебувала у своїй кімнаті. Жінка розповідає, що почула кілька вибухів, після яких побачила дим із балкона. Спочатку вона не зрозуміла, куди саме влучили російські дрони, а згодом дізналася про удар по магазину та пошкодження сусіднього будинку.
"Я почула один бах, потім тихіше. Я сиділа на ліжку, і в цей момент воно посунулося. Потім був третій вибух — сильний, а четвертий уже тихіший. Я вийшла на балкон і побачила дим", — розповіла Лариса.
Жінка також зателефонувала знайомій 89 років, яка живе сама в одному з будинків поблизу. Та повідомила, що з нею все гаразд, хоча в будинку горіли два під’їзди. Після цього Лариса вирішила прийти на місце удару, щоб побачити наслідки.
Вибухом вибило двері
Інша мешканка Харкова, Ольга, саме збиралася до магазину, коли стався вибух. У її квартирі від ударної хвилі відчинилися двері. Жінка вибігла до сусідки, у якої вибухом пошкодило віконну раму. Після наступного удару вони ховалися в коридорі та тамбурі.
"Я поставила каструлю, зібралася вийти в магазин, і тут таке сталося — двері вибило, вони відчинилися. Я вибігла до сусідки. Потім був другий приліт. Ми дуже перелякалися, але з нами все нормально", — розповіла Ольга.
За словами жінки, у її квартирі вікна залишилися цілими, пожежі також не було. Сусідка була разом із маленьким хлопчиком. Після обстрілу вони теж сильно злякалися, але, за словами Ольги, з ними все гаразд.
Робота рятувальників
Після ударів на місці працюють підрозділи ДСНС і міські комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки обстрілу та перевіряють пошкоджені будинки. Міський голова Ігор Терехов особисто перебуває на місцях влучань і координує роботу служб.
"Дванадцять постраждалих — це на основній локації, де дрон влучив безпосередньо в будинок на рівні сьомого-восьмого поверхів. Там бачимо руйнування перекриття у квартирі. Зараз усі служби продовжують працювати", — повідомив директор і департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких.
За його словами, ще одне влучання зафіксували в 12-поверховому будинку. Там уламки та сліди удару залишилися на сходовому майданчику. За попередніми даними, росіяни застосували ударні безпілотники типу "Герань-2".
Що відомо про атаку
Уранці, 12 жовтня, російські війська атакували Київський район Харкова ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого в одному з під’їздів були зруйновані поверхи з сьомого по дев’ятий. На місці виникла пожежа, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Також у Київському районі зафіксували інші влучання. За попередніми повідомленнями, один із ударів припав на житловий будинок. Інформацію про наслідки цих атак уточнюють.
За останніми даними, внаслідок ранкових атак постраждали 19 людей. Четверо з них дістали поранення, решта зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих — 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Усім надали медичну допомогу на місці.
Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.
Також Новини.LIVE писали, що ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.