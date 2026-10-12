Обстріл Харкова: до 19 зросла кількість постраждалих після атак

Будинок, який постраждав від атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Ранкові удари по Харкову спричинили руйнування в житлових будинках. В одному з під’їздів багатоповерхівки обвалилися поверхи з сьомого по дев’ятий, на місці спалахнула пожежа. Кількість постраждалих зросла до 19, серед них є діти. Четверо людей дістали поранення, інші зазнали гострої реакції на стрес.

Журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова побувала на місці одного з влучань, зафіксувала наслідки атаки та поспілкувалася з мешканцями.

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Вибухи у місті

Лариса під час ударів перебувала у своїй кімнаті. Жінка розповідає, що почула кілька вибухів, після яких побачила дим із балкона. Спочатку вона не зрозуміла, куди саме влучили російські дрони, а згодом дізналася про удар по магазину та пошкодження сусіднього будинку.

"Я почула один бах, потім тихіше. Я сиділа на ліжку, і в цей момент воно посунулося. Потім був третій вибух — сильний, а четвертий уже тихіший. Я вийшла на балкон і побачила дим", — розповіла Лариса.

Лариса про вибухи. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Жінка також зателефонувала знайомій 89 років, яка живе сама в одному з будинків поблизу. Та повідомила, що з нею все гаразд, хоча в будинку горіли два під’їзди. Після цього Лариса вирішила прийти на місце удару, щоб побачити наслідки.

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Руйнування в будинку. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Вибухом вибило двері

Інша мешканка Харкова, Ольга, саме збиралася до магазину, коли стався вибух. У її квартирі від ударної хвилі відчинилися двері. Жінка вибігла до сусідки, у якої вибухом пошкодило віконну раму. Після наступного удару вони ховалися в коридорі та тамбурі.

"Я поставила каструлю, зібралася вийти в магазин, і тут таке сталося — двері вибило, вони відчинилися. Я вибігла до сусідки. Потім був другий приліт. Ми дуже перелякалися, але з нами все нормально", — розповіла Ольга.

Ольга про наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

За словами жінки, у її квартирі вікна залишилися цілими, пожежі також не було. Сусідка була разом із маленьким хлопчиком. Після обстрілу вони теж сильно злякалися, але, за словами Ольги, з ними все гаразд.

Рятувальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Робота рятувальників

Після ударів на місці працюють підрозділи ДСНС і міські комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки обстрілу та перевіряють пошкоджені будинки. Міський голова Ігор Терехов особисто перебуває на місцях влучань і координує роботу служб.

"Дванадцять постраждалих — це на основній локації, де дрон влучив безпосередньо в будинок на рівні сьомого-восьмого поверхів. Там бачимо руйнування перекриття у квартирі. Зараз усі служби продовжують працювати", — повідомив директор і департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких.

Богдан Гладких про роботу рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

За його словами, ще одне влучання зафіксували в 12-поверховому будинку. Там уламки та сліди удару залишилися на сходовому майданчику. За попередніми даними, росіяни застосували ударні безпілотники типу "Герань-2".

Комунальники усувають наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Що відомо про атаку

Уранці, 12 жовтня, російські війська атакували Київський район Харкова ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого в одному з під’їздів були зруйновані поверхи з сьомого по дев’ятий. На місці виникла пожежа, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Будинок після удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Також у Київському районі зафіксували інші влучання. За попередніми повідомленнями, один із ударів припав на житловий будинок. Інформацію про наслідки цих атак уточнюють.

Уламки будинку. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

За останніми даними, внаслідок ранкових атак постраждали 19 людей. Четверо з них дістали поранення, решта зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих — 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Усім надали медичну допомогу на місці.

Надзвичайники на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.