В Харькове в некоторых районах не будет газа: список улиц: список улиц

В Харькове в некоторых районах не будет газа: список улиц

В Харькове в некоторых районах не будет газа: список улиц

Дата публикации 12 мая 2026 09:25
Мужчина поджигает газовую плиту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове на несколько дней часть домов останется без газа из-за ремонта сетей. Работы будут продолжаться в Киевском, Салтовском и Слободском районах. Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить доступ в квартиры после завершения ремонта. Вернуть газ обещают сразу после проверки систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газсети".

Отключение в Киевском районе

С 11 по 13 мая 2026 года Харьковский городской филиал "Газсети" будет проводить работы на системе газоснабжения в Киевском районе. На это время без газа останутся жители домов на улице Мищенковской. Отключение будет касаться домов №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27-А и 27.

В компании призвали жителей быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

Салтовка и Слободской район

Отдельные работы запланированы и на сегодня, 12 мая. Из-за этого временно прекратят газоснабжение в части Салтовского и Слободского районов. Без газа останутся все дома на:

  • проезде Корсиковском;
  • улицах Соича, Купянской и Кошкина;
  • переулках Корсиковском и Виленском.

Также отключения коснутся отдельных домов на:

  • улице Георгия Тарасенко;
  • проспекте Героев Харькова;
  • переулке Бетховена;
  • проезде Афанасия Фирсова;
  • улице Узловой.

Когда вернут газ

В "Газосетях" объяснили, что подключение домов начнут после завершения ремонтных работ. Для этого работники должны получить доступ ко всем квартирам, чтобы проверить внутридомовые системы газоснабжения. Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Куда обращаться жителям

В случае аварийной ситуации харьковчане могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104. Линия работает круглосуточно. Также консультации по вопросам распределения газа предоставляет колл-центр по номеру 0 800 303 104. Там можно уточнить информацию об отключении и узнать адрес ближайшего Центра обслуживания клиентов.

График работы колл-центра:

  • понедельник — пятница: с 8:00 до 17:00;
  • суббота — воскресенье: с 9:00 до 18:00.

В компании предупредили, что во время воздушной тревоги операторы могут временно не принимать звонки.

График работы центров обслуживания:

  • понедельник — четверг: с 9:00 до 16:45;
  • пятница: с 9:00 до 16:00;
  • суббота и воскресенье — выходные.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков после тяжелой зимы делает ставку на децентрализацию энергетики. Город уже потратил десятки миллиардов гривен, чтобы уменьшить зависимость от крупных объектов. Параллельно идет подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее. Основной акцент — автономные решения и быстрое восстановление после атак.

Также Новини.LIVE писали, что с начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет под постоянными тревогами. Власти объясняют, что сейчас брать деньги с пассажиров неуместно.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
