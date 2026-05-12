У Харкові в деяких районах не буде газу: список вулиць

Чоловік підпалює газову плиту.

У Харкові на кілька днів частина будинків залишиться без газу через ремонт мереж. Роботи триватимуть у Київському, Салтівському та Слобідському районах. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та надати доступ до квартир після завершення ремонту. Повернути газ обіцяють одразу після перевірки систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Відключення у Київському районі

З 11 по 13 травня 2026 року Харківська міська філія "Газмережі" проводитиме роботи на системі газопостачання у Київському районі. На цей час без газу залишаться мешканці будинків на вулиці Мищенківській. Відключення стосуватиметься будинків №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27-А та 27.

У компанії закликали мешканців бути уважними та перекрити крани перед газовими приладами.

Салтівка та Слобідський район

Окремі роботи заплановані й на сьогодні, 12 травня. Через це тимчасово припинять газопостачання у частині Салтівського та Слобідського районів. Без газу залишаться всі будинки на:

проїзді Корсиківському;

вулицях Соїча, Куп’янській та Кошкіна;

провулках Корсиківському та Віленському.

Також відключення торкнуться окремих будинків на:

вулиці Георгія Тарасенка;

проспекті Героїв Харкова;

провулку Бетховена;

проїзді Афанасія Фірсова;

вулиці Вузловій.

Коли повернуть газ

У "Газмережах" пояснили, що підключення будинків розпочнуть після завершення ремонтних робіт. Для цього працівники мають отримати доступ до всіх квартир, аби перевірити внутрішньобудинкові системи газопостачання. Мешканців просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

Куди звертатися мешканцям

У разі аварійної ситуації харків’яни можуть звертатися до аварійно-диспетчерської служби за номером 104. Лінія працює цілодобово. Також консультації з питань розподілу газу надає кол-центр за номером 0 800 303 104. Там можна уточнити інформацію про відключення та дізнатися адресу найближчого Центру обслуговування клієнтів.

Графік роботи кол-центру:

понеділок – п’ятниця: з 8:00 до 17:00;

субота – неділя: з 9:00 до 18:00.

У компанії попередили, що під час повітряної тривоги оператори можуть тимчасово не приймати дзвінки.

Графік роботи центрів обслуговування:

понеділок – четвер: з 9:00 до 16:45;

п’ятниця: з 9:00 до 16:00;

субота та неділя — вихідні.

