В Харькове в результате атаки РФ сгорели авто: есть пострадавшие

Сгоревшие машины в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

За сутки 16 мая российские войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты били по жилым районам города, а также по селам и поселкам области. Повреждены дома, амбулатория, санаторий и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Удар по Харькову

В результате обстрелов Харьковщины пострадали семь человек. В Харькове ранения и травмы получили 55-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 19, 52 и 65 лет. По данным Олега Синегубова, враг атаковал Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский и Шевченковский районы Харькова. В результате атак повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, гаражи, автомобили и остекление одного из высших учебных заведений.

Машины, которые сгорели в результате обстрела. Фото: ГСЧС Харьковщины

Для ударов российская армия применила различные типы вооружения: управляемую авиабомбу, дроны "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и еще несколько десятков беспилотников, тип которых сейчас устанавливают.

Удар по Харьковской области

Серьезным разрушениям подверглись и населенные пункты области. В Богодуховском районе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, административное здание, кафе и интернатное учреждение. В Изюмском районе поврежден частный дом, в Харьковском районе — санаторий, а в Чугуевском — амбулатория в Старом Салтове.

Спасатель работает на месте пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Кроме того, в селе Колесниковка Шевченковской громады две женщины в возрасте 36 и 61 год получили острую реакцию на стресс после атак. Еще один 46-летний мужчина пострадал в поселке Золочев.

Эвакуация на Харьковщине

На фоне постоянных обстрелов из прифронтовых громад продолжается эвакуация населения. Только за минувшие сутки, 16 мая, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял еще 240 человек. Всего с начала работы через пункт прошли уже более 34 тысяч эвакуированных.

Кроме этого, в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно.

Ранее Новини.LIVE писали, что за прошедшие сутки 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети. В результате обстрелов пострадали люди.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове один из вражеских дронов попал в Холодногорском районе Харькова. Также оккупанты нанесли два удара по Основянскому району города. В результате обстрела пострадала женщина. Еще один прилет зафиксировали в Шевченковском районе Харькова. Ударный БпЛА попал в дорогу в центральной части города.