Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове в результате атаки РФ сгорели авто: есть пострадавшие

В Харькове в результате атаки РФ сгорели авто: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 09:54
В Харькове в результате атаки РФ сгорели авто: есть пострадавшие
Сгоревшие машины в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

За сутки 16 мая российские войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты били по жилым районам города, а также по селам и поселкам области. Повреждены дома, амбулатория, санаторий и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Горять автівки у Харкові
Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Удар по Харькову

В результате обстрелов Харьковщины пострадали семь человек. В Харькове ранения и травмы получили 55-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 19, 52 и 65 лет. По данным Олега Синегубова, враг атаковал Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский и Шевченковский районы Харькова. В результате атак повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, гаражи, автомобили и остекление одного из высших учебных заведений.

Згорілі автівки у Харкові
Машины, которые сгорели в результате обстрела. Фото: ГСЧС Харьковщины

Для ударов российская армия применила различные типы вооружения: управляемую авиабомбу, дроны "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и еще несколько десятков беспилотников, тип которых сейчас устанавливают.

Удар по Харьковской области

Серьезным разрушениям подверглись и населенные пункты области. В Богодуховском районе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, административное здание, кафе и интернатное учреждение. В Изюмском районе поврежден частный дом, в Харьковском районе — санаторий, а в Чугуевском — амбулатория в Старом Салтове.

Читайте также:
Рятувальник гасить пожежу у автівці
Спасатель работает на месте пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Кроме того, в селе Колесниковка Шевченковской громады две женщины в возрасте 36 и 61 год получили острую реакцию на стресс после атак. Еще один 46-летний мужчина пострадал в поселке Золочев.

Эвакуация на Харьковщине

На фоне постоянных обстрелов из прифронтовых громад продолжается эвакуация населения. Только за минувшие сутки, 16 мая, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял еще 240 человек. Всего с начала работы через пункт прошли уже более 34 тысяч эвакуированных.

Кроме этого, в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно.

Ранее Новини.LIVE писали, что за прошедшие сутки 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети. В результате обстрелов пострадали люди.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове один из вражеских дронов попал в Холодногорском районе Харькова. Также оккупанты нанесли два удара по Основянскому району города. В результате обстрела пострадала женщина. Еще один прилет зафиксировали в Шевченковском районе Харькова. Ударный БпЛА попал в дорогу в центральной части города.

авто обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации