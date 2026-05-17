У Харкові унаслідок атаки РФ згоріли автівки: є постраждалі

Згорілі автівки у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

За добу 16 травня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти били по житлових районах міста, а також по селах і селищах області. Пошкоджені будинки, амбулаторія, санаторій та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Рятувальники гасять пожежу в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Удар по Харкову

Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали семеро людей. У Харкові поранення та травми отримали 55-річна жінка а також чоловіки віком 19, 52 та 65 років. За даними Олега Синєгубова, ворог атакував Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова. Внаслідок атак пошкоджені два багатоквартирні будинки, два приватні будинки, гаражі, автомобілі та скління одного із закладів вищої освіти.

Автівки, які згоріли унаслудок обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Для ударів російська армія застосувала різні типи озброєння: керовану авіабомбу, дрони "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та ще кілька десятків безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Удар по Харківщині

Серйозних руйнувань зазнали й населені пункти області. У Богодухівському районі пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративна будівля, кафе та інтернатний заклад. В Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок, у Харківському районі — санаторій, а в Чугуївському — амбулаторія у Старому Салтові.

Читайте також:

Рятувальник працює на місці пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

Крім того, у селі Колісниківка Шевченківської громади дві жінки віком 36 та 61 рік зазнали гострої реакції на стрес після атак. Ще один 46-річний чоловік постраждав у селищі Золочів.

Евакуація на Харківщині

На тлі постійних обстрілів із прифронтових громад продовжується евакуація населення. Лише за минулу добу, 16 травня, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв ще 240 людей. Загалом від початку роботи через пункт пройшли вже понад 34 тисячі евакуйованих.

Окрім цього, у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів. Родин із дітьми, які не хочуть самі виїжджати, евакуюють примусово.

Раніше Новини.LIVE писали, що протягом минулої доби 15 травня російські війська масовано атакували Харків та ще 16 населених пунктів області. Ударів зазнали житлові квартали, підприємства, залізнична інфраструктура та енергомережі. Внаслідок обстрілів постраждали люди.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові один із ворожих дронів влучив у Холодногірському районі Харкова. Також окупанти завдали двох ударів по Основ'янському району міста. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Ще один приліт зафіксували у Шевченківському районі Харкова. Ударний БпЛА влучив у дорогу в центральній частині міста.

