В Харькове ветер продует до костей: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 14 апреля, жителям Харькова и области стоит подготовиться к капризной весенней погоде. Синоптики прогнозируют дождливый день с ощутимым усилением северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Погода в Харькове и Харьковской области 14 апреля

В течение суток будет преобладать северо-западное направление со скоростью 7-12 м/с. Днем ситуация осложнится опасными шквальными порывами 15-20 м/с.

Что касается температурных показателей, то по области ночью столбики термометров покажут от +2°C до +7°C тепла. Днем воздух прогреется до вполне весенних значений в пределах +8°...+13°C.

Непосредственно в Харькове ожидается от +4...+6°C тепла, а днем термометры зафиксируют отметки на уровне +10...+12°C. Как и по всей области, в городе днем будет дождливо и будет бушевать порывистый ветер.

