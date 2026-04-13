В Харькове ветер продует до костей: прогноз погоды на завтра

В Харькове ветер продует до костей: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 13 апреля 2026 13:40
Ветреная погода. Фото: Новости.LIVE

Во вторник, 14 апреля, жителям Харькова и области стоит подготовиться к капризной весенней погоде. Синоптики прогнозируют дождливый день с ощутимым усилением северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Укргидрометцентра.

Погода в Харькове и Харьковской области 14 апреля

В течение суток будет преобладать северо-западное направление со скоростью 7-12 м/с. Днем ситуация осложнится опасными шквальными порывами 15-20 м/с.

Температурная карта Украины 14 апреля. Фото: скриншот

Что касается температурных показателей, то по области ночью столбики термометров покажут от +2°C до +7°C тепла. Днем воздух прогреется до вполне весенних значений в пределах +8°...+13°C.

Температурные показатели в Харьковской области 14 апреля. Фото: скриншот

Непосредственно в Харькове ожидается от +4...+6°C тепла, а днем термометры зафиксируют отметки на уровне +10...+12°C. Как и по всей области, в городе днем будет дождливо и будет бушевать порывистый ветер.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в понедельник, 13 апреля, Россия в очередной раз осуществила дроновую атаку на Харьков. Возле учебного заведения в Шевченковском районе упал дрон.

Также в Харьковской ОГА прокомментировали последствия российских обстрелов за сутки. Известно, что есть пострадавшие гражданские.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
