У Харкові вітер продує до кісток: прогноз погоди на завтра

Вітряна погода.

У вівторок, 14 квітня, мешканцям Харкова та області варто підготуватися до примхливої весняної погоди. Синоптики прогнозують дощовий день із відчутним посиленням північно-західного вітру, пориви якого сягатимуть 20 м/с.

Укргідрометцентру.

Погода в Харкові та Харківській області 14 квітня

Протягом доби переважатиме північно-західний напрямок зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень ситуація ускладниться небезпечними шквальними поривами 15–20 м/с.

Температурна карта України 14 квітня.

Щодо температурних показників, то по області вночі стовпчики термометрів покажуть від +2°C до +7°C тепла. Вдень повітря прогріється до цілком весняних значень у межах +8°...+13°C.

Температурні показники в Харківській області 14 квітня.

Безпосередньо у Харкові очікується від +4...+6°C тепла, а вдень термометри зафіксують позначки на рівні +10...+12°C. Як і по всій області, у місті вдень дощитиме та вируватиме поривчастий вітер.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що у понеділок, 13 квітня, Росія вкотре здійснила дронову атаку на Харків. Біля навчального закладу у Шевченківському районі впав дрон.

Також в Харківській ОВА прокоментували наслідки російських обстрілів за добу. Відомо, що є постраждалі цивільні.