Головна Харків У Харкові вітер продує до кісток: прогноз погоди на завтра

У Харкові вітер продує до кісток: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 13 квітня 2026 13:40
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 14 квітня, мешканцям Харкова та області варто підготуватися до примхливої весняної погоди. Синоптики прогнозують дощовий день із відчутним посиленням північно-західного вітру, пориви якого сягатимуть 20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Укргідрометцентру.

Погода в Харкові та Харківській області 14 квітня

Протягом доби переважатиме північно-західний напрямок зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень ситуація ускладниться небезпечними шквальними поривами 15–20 м/с.

Температурна карта України 14 квітня. Фото: скриншот

Щодо температурних показників, то по області вночі стовпчики термометрів покажуть від +2°C до +7°C тепла. Вдень повітря прогріється до цілком весняних значень у межах +8°...+13°C.

Температурні показники в Харківській області 14 квітня. Фото: скриншот

Безпосередньо у Харкові очікується від +4...+6°C тепла, а вдень термометри зафіксують позначки на рівні +10...+12°C. Як і по всій області, у місті вдень дощитиме та вируватиме поривчастий вітер.

погода Харків Харківська область прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
