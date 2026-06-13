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Главная Харьков В Харькове возле автостанции нашли тело мужчины: расследование

В Харькове возле автостанции нашли тело мужчины: расследование

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 14:30
В Харькове возле автостанции обнаружили тело мужчины: ведется расследование
Полицейский стоит возле машины. Фото: Национальная полиция в Харьковской области

В Харькове правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. Тело покойного обнаружили сегодня, 13 июня. При осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове нашли тело на улице

По их данным, тело обнаружили вблизи автостанции на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе города. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили личность умершего. Им оказался 73-летний житель Харькова.

Полицейские осмотрели место происшествия и тело мужчины. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас правоохранители опрашивают возможных свидетелей и выясняют все обстоятельства происшествия.

Причины смерти

Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения о происшествии зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений полиции.

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Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области произошел очередной случай подрыва мирного жителя на взрывоопасном предмете. Инцидент произошел на территории Дергачевской общины. Это уже второй подобный случай в Харьковской области за последние сутки. Накануне, 12 июня, вблизи поселка Золочев произошел взрыв во время проведения сельскохозяйственных работ в поле.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове ссора во время совместного застолья закончилась тяжким преступлением. Мужчина нанес знакомой ножевое ранение, после чего женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и уже сообщили ему о подозрении. За содеянное мужчине грозит лишение свободы.

полиция Новости Харькова тело гибель
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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