В Харькове возле автостанции обнаружили тело мужчины: ведется расследование

Полицейский стоит возле машины. Фото: Национальная полиция в Харьковской области

В Харькове правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. Тело покойного обнаружили сегодня, 13 июня. При осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове нашли тело на улице

По их данным, тело обнаружили вблизи автостанции на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе города. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили личность умершего. Им оказался 73-летний житель Харькова.

Полицейские осмотрели место происшествия и тело мужчины. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас правоохранители опрашивают возможных свидетелей и выясняют все обстоятельства происшествия.

Причины смерти

Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения о происшествии зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений полиции.

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