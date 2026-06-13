У Харкові біля автостанції знайшли тіло чоловіка: розслідування

Поліцейський стоїть біля машини. Фотоілюстративне: Нацполіція у Харківській області

У Харкові правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. Тіло небіжчика знайшли сьогодні, 13 червня. Слідів насильницької смерті під час огляду не виявили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

У Харкові знайшли тіло на вулиці

За їхніми даними, тіло виявили поблизу автостанції на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі міста. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 73-річний житель Харкова.

Поліцейські оглянули місце події та тіло чоловіка. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці опитують можливих свідків та з'ясовують усі обставини події.

Причини смерті

Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень поліції.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині стався черговий випадок підриву цивільної людини на вибухонебезпечному предметі. Інцидент трапився на території Дергачівської громади. Це вже другий подібний випадок на Харківщині за останню добу. Напередодні, 12 червня, поблизу селища Золочів стався підрив під час проведення сільськогосподарських робіт у полі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові сварка під час спільного застілля закінчилася тяжким злочином. Чоловік завдав знайомій ножового поранення, після чого жінку у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та вже повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі.