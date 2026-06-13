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Головна Харків У Харкові біля автостанції знайшли тіло чоловіка: розслідування

У Харкові біля автостанції знайшли тіло чоловіка: розслідування

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 14:30
У Харкові біля автостанції знайшли тіло чоловіка: розслідування
Поліцейський стоїть біля машини. Фотоілюстративне: Нацполіція у Харківській області

У Харкові правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. Тіло небіжчика знайшли сьогодні, 13 червня.  Слідів насильницької смерті під час огляду не виявили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

У Харкові знайшли тіло на вулиці

За їхніми даними, тіло виявили поблизу автостанції на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі міста. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 73-річний житель Харкова.

Поліцейські оглянули місце події та тіло чоловіка. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці опитують можливих свідків та з'ясовують усі обставини події.

Причини смерті

Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи. Відомості про подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень поліції.

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Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині стався черговий випадок підриву цивільної людини на вибухонебезпечному предметі. Інцидент трапився на території Дергачівської громади. Це вже другий подібний випадок на Харківщині за останню добу. Напередодні, 12 червня, поблизу селища Золочів стався підрив під час проведення сільськогосподарських робіт у полі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові сварка під час спільного застілля закінчилася тяжким злочином. Чоловік завдав знайомій ножового поранення, після чого жінку у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та вже повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі.

поліція Новини Харкова тіло загибель
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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