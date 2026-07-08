Обстрел Харькова: уже 42 пострадавших и двое погибших

Последствия удара по дому в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Утром российские войска атаковали Немишлянский район Харькова. Под ударом оказались пятиэтажный жилой дом и окружающая застройка. Число пострадавших продолжает расти. Также известно о двух погибших. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Число пострадавших увеличилось

По обновленным данным, число пострадавших в результате российского обстрела Немышлянского района Харькова возросло до 42 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Тем временем спасатели продолжают аварийно-спасательные работы и проверяют, не остались ли люди под завалами.

Что известно об атаке

Около 09:00 российские войска нанесли удар по Немишлянскому району Харькова. По предварительным данным, оккупанты применили два авиационных боеприпаса с реактивным двигателем типа "Бандероль". По словам представителя Харьковской областной прокуратуры, один из фрагментов реактивного двигателя был обнаружен на пятом этаже жилого многоэтажного дома, подвергшегося обстрелу.

В результате атаки частично разрушен верхний этаж дома, повреждены автомобили, а также произошел пожар в хозяйственной постройке, который спасатели уже потушили.

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Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 6 июля продолжили атаки по одному из объектов газодобычи группы «Нафтогаз» в Харьковской области после ночного комбинированного удара по Украине. На объекте вспыхнул пожар, в результате атаки пострадал работник предприятия — ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.