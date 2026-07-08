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Головна Харків У Харкові зросла кількість постраждалих після ранкового удару

У Харкові зросла кількість постраждалих після ранкового удару

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Дата публікації: 8 липня 2026 15:35
Обстріл Харкова: вже 42 постраждалих і двоє загиблих
Наслідки удару по будинку у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські війська зранку атакували Немишлянський район Харкова. Під ударом опинилася житлова п'ятиповерхівка та навколишня забудова. Кількість постраждалих продовжує зростати. Також відомо про двох загиблих. Аварійно-рятувальна операція досі триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждалих побільшало

За оновленими даними, кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району Харкова зросла до 42 людей. Усім травмованим надають необхідну медичну допомогу. Тим часом рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи та перевіряють, чи не залишилися люди під завалами.

Що відомо про атаку

Близько 09:00 російські війська завдали удару по Немишлянському району Харкова. За попередніми даними, окупанти застосували два авіаційні боєприпаси з реактивним двигуном типу "Бандероль". За словами речника Харківської обласної прокуратури, один із фрагментів реактивного двигуна вилучили на п'ятому поверсі житлової багатоповерхівки, яка зазнала влучання.

Унаслідок атаки частково зруйновано верхній поверх будинку, пошкоджено автомобілі, а також сталася пожежа господарської споруди, яку рятувальники вже ліквідували.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 20-річний хлопець отримав тяжкі мінно-вибухові травми після спроби розібрати невідомий предмет. Він знайшов його в полі та привіз додому. Поліція проводить перевірку та вкотре закликає не торкатися підозрілих знахідок, адже це може коштувати життя.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська зранку, 6 липня, продовжили атаки по одному з об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" у Харківській області після нічного комбінованого удару по Україні. На об’єкті спалахнула пожежа, внаслідок атаки постраждав працівник підприємства — йому надали домедичну допомогу, наразі він перебуває в лікарні.

Харків Олег Синєгубов постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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