Правоохранители задержали нарушителя. Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове раскрыли схему, по которой военнослужащие могли досрочно уволиться со службы с помощью поддельных медицинских документов. По данным следствия, к махинации причастны двое медиков и посредник. Правоохранители установили несколько случаев получения взяток на сумму свыше 8 тысяч долларов. Трем участникам схемы уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

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Мужчина сидит в зале суда. Фото: Служба безопасности Украины

Списание военнослужащих

По информации СБУ, к схеме были причастны бывший начальник военно-врачебной комиссии, врач одного из военно-медицинских клинических центров и посредник. Последний договаривался с военнослужащими, которые хотели уволиться со службы. За деньги участники сговора организовывали медицинские осмотры и изготовление поддельных документов. На их основании военные могли получить заключение о негодности к службе, а впоследствии и исключение из воинского учета.

Для этого фигуранты использовали связи в военных и гражданских больницах. К оформлению документов они привлекали других медицинских работников. Организаторы уверяли клиентов, что смогут добиться нужного заключения независимо от их истинного состояния здоровья.

Задержания и обыски

Правоохранители выявили несколько случаев получения денег за незаконное списание военнослужащих. Общая сумма задокументированных взяток превысила 8 тысяч долларов. Посредника задержали во время передачи последней части денег — 5,5 тысячи долларов. После этого следователи провели 31 обыск по местам жительства и работы подозреваемых. Они изъяли медицинские документы, компьютеры, телефоны и черновые записи. В ходе обысков правоохранители также обнаружили наличные деньги в различных валютах:

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более 44 тысяч гривен;

почти 10 тысяч евро;

более 34 тысяч долларов;

британские фунты стерлингов.

Что грозит подозреваемым

Трем участникам схемы было предъявлено подозрение по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие определённых должностей. Следователи продолжают устанавливать других возможных участников махинации и военнослужащих, которые могли воспользоваться их услугами.

Новини.LIVE писали, что в Харьковской области бывший заведующий отделением психиатрической больницы продавал фиктивные диагнозы. По данным следствия, за 6,5 тысячи долларов он обещал помочь военнообязанным получить психиатрический диагноз. Это должно было стать основанием для снятия с воинского учета. Бывшему врачу сообщили о подозрении.

Также Новини.LIVE рассказывали о задержании сотрудника ТЦК в Харькове. По информации полиции, мужчина за тысячу долларов обещал помочь военнообязанному пройти военно-врачебную комиссию и оформить необходимые документы. Он действовал в сговоре с пока неустановленными членами ВВК. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове двое правоохранителей и гражданский сообщник организовали схему фиктивного трудоустройства. Военнообязанным предлагали оформиться на предприятие критической инфраструктуры без фактического выполнения работы. За такую услугу требовали 4,5 тысячи долларов. Всем троим участникам сделки сообщили о подозрении.