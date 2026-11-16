Правоохоронці затримали порушника. Фото: Служба безпеки України

У Харкові викрили схему, за якою військовослужбовці могли достроково звільнитися зі служби за допомогою фальшивих медичних документів. За даними слідства, до оборудки причетні двоє медиків і посередник. Правоохоронці встановили кілька випадків отримання хабарів на понад 8 тисяч доларів. Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

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Чоловік сидить у залі суду. Фото: Служба безпеки України

Списання військових

За інформацією СБУ, до схеми були причетні колишній начальник військово-лікарської комісії, лікар одного з військово-медичних клінічних центрів та посередник. Останній домовлявся з військовослужбовцями, які хотіли звільнитися зі служби. За гроші учасники змови організовували медичні обстеження та виготовлення підроблених документів. На їхній підставі військові могли отримати висновок про непридатність до служби, а згодом й виключення з військового обліку.

Для цього фігуранти використовували зв'язки у військових і цивільних лікарнях. До оформлення документів вони залучали інших медичних працівників. Організатори запевняли клієнтів, що зможуть домогтися потрібного висновку незалежно від їхнього справжнього стану здоров'я.

Затримання та обшуки

Правоохоронці встановили кілька випадків отримання грошей за незаконне списання військових. Загальна сума задокументованих хабарів перевищила 8 тисяч доларів. Посередника затримали під час передачі останньої частини грошей — 5,5 тисячі доларів. Після цього слідчі провели 31 обшук за місцями проживання та роботи підозрюваних. Вони вилучили медичні документи, комп'ютери, телефони та чорнові записи. Під час обшуків правоохоронці також знайшли готівку в різних валютах:

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понад 44 тисячі гривень;

майже 10 тисяч євро;

понад 34 тисячі доларів;

британські фунти стерлінгів.

Що загрожує підозрюваним

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Слідчі продовжують встановлювати інших можливих учасників оборудки та військовослужбовців, які могли скористатися їхніми послугами.

Новини.LIVE писали, що на Харківщині колишній завідувач відділення психіатричної лікарні продавав фіктивні діагнози. За даними слідства, за 6,5 тисячі доларів він обіцяв допомогти військовозобов'язаним отримати психіатричний діагноз. Це мало стати підставою для виключення з військового обліку. Колишньому лікарю повідомили про підозру.

Також Новини.LIVE розповідали про затримання працівника ТЦК у Харкові. За інформацією поліції, чоловік за тисячу доларів обіцяв допомогти військовозобов'язаному пройти військово-лікарську комісію та оформити необхідні документи. Він діяв у змові з поки що невстановленими членами ВЛК. Суд обрав підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові двоє правоохоронців і цивільний спільник організували схему фіктивного бронювання. Військовозобов'язаним пропонували оформитися на підприємство критичної інфраструктури без фактичного виконання роботи. За таку послугу вимагали 4,5 тисячі доларів. Усім трьом учасникам оборудки повідомили про підозру.