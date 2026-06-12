В Харькове временно изменят маршруты трамваев и троллейбусов

Трамвай в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В одном из районов Харькова на один день изменится график работы общественного транспорта. В связи с работами энергетиков будет приостановлено движение трамваев и троллейбусов на нескольких улицах. Для пассажиров будет запущен временный автобусный маршрут. Ограничения будут действовать 12 июня с утра до вечера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Что изменится

Как сообщили в городском Департаменте строительства и дорожного хозяйства, 12 июня с 9:00 до 19:00 АО "Харьковоблэнерго" будет проводить работы на сетях. В это время не будут курсировать трамваи на проспекте Байрона и улице Морозова на участке от разворотного круга "Ул. Одесская" до улицы Мухачева. Также будет приостановлено движение троллейбусов на улицах Павла Тычины, Деповской и Южнопроектной.

Работа трамваев

На время ограничений трамваи №5 и №8 изменят маршрут. Они будут курсировать до разворотного круга "Ул. Мухачева" вместо конечной остановки "Ул. Одесская".

Маршрут троллейбуса

Троллейбус №6 будет работать по сокращенному маршруту — от разворотной площадки "Ул. Университетская" до разворотной площадки "Парк Встреча".

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Временный автобус

Чтобы жители района могли добраться до нужных остановок, на период отсутствия трамвайного сообщения запустят временный автобус. Он будет курсировать от разворотной площадки "Ул. Одесская" до улицы Мухачева через проспект Байрона и улицу Морозова.

Бесплатный проезд

Жители Харькова пользуются общественным транспортом бесплатно — такую практику ввели в начале полномасштабной войны. По словам городского головы Игоря Терехова, в условиях постоянных обстрелов прифронтового города транспортная система выполняет функции гражданской защиты. В частности, метрополитен ежедневно спасает жизни, служа укрытием во время воздушных тревог. Именно из-за этого фактора безопасности пока не планируют возвращать оплату за проезд.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием микроавтобуса, в котором находились школьники. Во время поездки на экскурсию водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии несколько детей и учителей получили травмы различной степени тяжести, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать.

Также Новини.LIVE писали, что из-за постоянных ударов вражеских FPV-дронов власти Харьковщины вынуждены полностью перестраивать логистику и усиливать безопасность. Ключевой участок кольцевой дороги, который заблокировали после майских атак, планируют защитить и открыть в ближайшее время.