У Харкові тимчасово змінять рух трамваїв і тролейбусів

Трамвай у Харкові. Фото ілюстратвине: Новини.LIVE

У частині Харкова на один день зміниться робота громадського транспорту. Через роботи енергетиків буде призупинений рух трамваїв і тролейбусів на кількох вулицях. Для пасажирів запустять тимчасовий автобусний маршрут. Обмеження діятимуть 12 червня з ранку до вечора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Що зміниться

Як повідомили в міському Департаменті будівництва та шляхового господарства, 12 червня з 9:00 до 19:00 АТ "Харківобленерго" проводитиме роботи на мережах. У цей час не курсуватимуть трамваї на проспекті Байрона та вулиці Морозова на ділянці від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова. Також буде припинений рух тролейбусів на вулицях Павла Тичини, Деповській та Південнопроектній.

Робота трамваїв

На час обмежень трамваї №5 та №8 змінять маршрут. Вони курсуватимуть до розворотного кола "Вул. Мухачова" замість кінцевої зупинки "Вул. Одеська".

Маршрут тролейбуса

Тролейбус №6 працюватиме за скороченим маршрутом — від розворотного кола "Вул. Університетська" до розворотного кола "Парк Зустріч".

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Тимчасовий автобус

Щоб мешканці району могли дістатися потрібних зупинок, на період відсутності трамвайного сполучення запустять тимчасовий автобус. Він курсуватиме від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова.

Безкоштовний проїзд

Жителі Харкова користуються громадським транспортом безкоштовно — таку практику запровадили на початку повномасштабної війни. За словами міського голови Ігоря Терехова, у умовах постійних обстрілів прифронтового міста транспортна система виконує функції цивільного захисту. Зокрема, метрополітен щодня рятує життя, слугуючи укриттям під час повітряних тривог. Саме через цей фактор безпеки наразі не планують повертати оплату за проїзд.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харківській області сталося серйозне ДТП з перекиданням мікроавтобуса, у якому перебували школярі. Під час поїздки на екскурсію водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок аварії кілька дітей та вчителів отримали травми різного ступеня тяжкості, через що їх довелося терміново госпіталізувати.

Також Новини.LIVE писали, що через постійні удари ворожих FPV-дронів влада Харківщини змушена повністю перебудовувати логістику та посилювати безпеку. Ключову ділянку кільцевої дороги, яку заблокували після травневих атак, планують захистити та відкрити найближчим часом.