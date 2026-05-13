Главная Харьков В Харькове временно изменили движение некоторых троллейбусов

В Харькове временно изменили движение некоторых троллейбусов

Дата публикации 13 мая 2026 09:44
В Харькове временно изменили движение некоторых троллейбусов
Люди садятся в троллейбус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 13 мая частично остановят движение троллейбусов на проспекте Героев Харькова. Ограничения будут действовать в течение дня из-за ремонтных работ. Для нескольких маршрутов уже утвердили временные схемы движения. В то же время один из троллейбусов продолжит курсировать без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Изменение движения троллейбусов

В среду, 13 мая, в Харькове временно прекратят движение троллейбусов на проспекте Героев Харькова. Речь идет об участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Олега Громадского. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00. Причина — проведение ремонтных работ. Из-за этого несколько троллейбусных маршрутов временно изменят схему движения.

Как будут курсировать

  • Троллейбус №13 будет курсировать от парка "Встреча" через улицу Харьковских Дивизий, проспект Героев Харькова, бульвар Богдана Хмельницкого и проспект Александровский с возвращением к разворотному кругу парка "Встреча".
  • Маршрут №20 будет курсировать от 602 микрорайона через проспект Юбилейный, проспект Льва Ландау и проспект Байрона до разворотного круга "Улица Одесская".
  • Троллейбус №57 будет ездить от станции метро "Академика Барабашова" через улицу Александра Подольского, проспект Юбилейный, проспект Льва Ландау и проспект Байрона до парка "Встреча".

В то же время маршрут №31 продолжит работать по привычной схеме. Троллейбус будет курсировать по основному маршруту благодаря автономному ходу.

Бесплатный проезд

С начала полномасштабной войны жители Харькова могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Городские власти объясняют это тем, что Харьков остается прифронтовым городом и ежедневно живет под угрозой обстрелов. Метро в Харькове сейчас выполняет не только транспортную функцию. Во время воздушных тревог люди спускаются в подземку, чтобы спрятаться от опасности. Поэтому система общественного транспорта фактически стала частью гражданской защиты. Мэр Игорь Терехов заявил, что при таких условиях вводить платный проезд пока невозможно, ведь метро работает и как укрытие для горожан.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 9 и 10 мая временно меняли работу общественного транспорта. Из-за ремонтных работ часть трамваев не курсировала, а один из троллейбусных маршрутов изменил схему движения.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
