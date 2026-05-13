У Харкові тимчасово змінили рух деяких тролейбусів

Люди сідають у тролейбус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 13 травня частково зупинять рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова. Обмеження діятимуть упродовж дня через ремонтні роботи. Для кількох маршрутів уже затвердили тимчасові схеми руху. Водночас один із тролейбусів продовжить курсувати без змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Зміна руху тролейбусів

У середу, 13 травня, у Харкові тимчасово припинять рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова. Йдеться про ділянку від вулиці Харківських Дивізій до вулиці Олега Громадського. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження діятимуть із 9:00 до 17:00. Причина — проведення ремонтних робіт. Через це кілька тролейбусних маршрутів тимчасово змінять схему руху.

Як курсуватимуть

Тролейбус №13 курсуватиме від парку "Зустріч" через вулицю Харківських Дивізій, проспект Героїв Харкова, бульвар Богдана Хмельницького та проспект Олександрівський із поверненням до розворотного кола парку "Зустріч".

Маршрут №20 курсуватиме від 602 мікрорайону через проспект Ювілейний, проспект Льва Ландау та проспект Байрона до розворотного кола "Вулиця Одеська".

Тролейбус №57 їздитиме від станції метро "Академіка Барабашова" через вулицю Олександра Подольського, проспект Ювілейний, проспект Льва Ландау та проспект Байрона до парку "Зустріч".

Водночас маршрут №31 продовжить працювати за звичною схемою. Тролейбус курсуватиме основним маршрутом завдяки автономному ходу.

Безкоштовний проїзд

Від початку повномасштабної війни жителі Харкова можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Міська влада пояснює це тим, що Харків залишається прифронтовим містом і щодня живе під загрозою обстрілів. Метро у Харкові зараз виконує не лише транспортну функцію. Під час повітряних тривог люди спускаються у підземку, щоб сховатися від небезпеки. Через це система громадського транспорту фактично стала частиною цивільного захисту. Мер Ігор Терехов заявив, що за таких умов запроваджувати платний проїзд наразі неможливо, адже метро працює і як укриття для містян.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 9 та 10 травня тимчасово змінювали роботу громадського транспорту. Через ремонтні роботи частина трамваїв не курсувала, а один із тролейбусних маршрутів змінив схему руху.

Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.