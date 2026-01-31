Видео
В Харькове за деньги предлагали фиктивный техосмотр — какая схема

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 18:18
В Харькове раскрыли схему фиктивного техосмотра автомобилей за деньги
Техосмотр авто. Фото иллюстративное: Freepik

В Харькове разоблачили организованную группу, которая предлагала фиктивный техосмотр автомобилей за деньги. Организатору уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в субботу, 31 января.

Читайте также:

Фиктивный техосмотр авто за деньги

Следствие установило, что в Харькове руководитель удаленного участка лаборатории технического контроля привлек подчиненных инженеров к схеме.

За деньги они оформляли положительные результаты техосмотра для грузовиков, прицепов и другой техники, которая фактически не приезжала на осмотр.

Фіктивний техогляд у Харкові
Задержанные фигуранты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Группировка работала по заранее определенной схеме: часть участников заходила в государственный реестр, используя электронную подпись руководителя, тогда как другие обрабатывали изображения в графических редакторах, создавая видимость проведенных проверок, в частности тестирования тормозов.

Впоследствии в Единый государственный реестр транспортных средств вносились заведомо ложные сведения, а также формировались фиктивные протоколы обязательного техконтроля.

"В течение сентября 2024 года — апреля 2025 года таким образом было незаконно оформлено не менее девяти транспортных средств", — говорится в сообщении.

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, электронные ключи, документация, ноутбуки, жесткие диски и системные блоки, которые использовали для фейковых техосмотров.

Наказание для участников схемы

Фигурантам объявлено подозрение за несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, в составе организованной группы.

Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве чиновник дорожного управления не указал в своей декларации стоимость квартиры и паркоместо, за что ему объявили подозрение.

Ранее в Кривом Роге организованная преступная группа присваивала бюджетные средства, которые выделяли на восстановление домов и ремонт укрытий.

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
