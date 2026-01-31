У Харкові викрили схему фіктивного техогляду авто за гроші

Техогляд авто. Фото ілюстративне: Freepik

У Харкові викрили організовану групу, яка пропонувала фіктивний техогляд автомобілів за гроші. Організатору вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у суботу, 31 січня.

Фіктивний техогляд авто за гроші

Слідство встановило, що у Харкові керівник віддаленої дільниці лабораторії технічного контролю залучив підлеглих інженерів до схеми.

За гроші вони оформлювали позитивні результати техогляду для вантажівок, причепів та іншої техніки, яка фактично не приїжджала на огляд.

Затримані фігуранти. Фото: Харківська обласна прокуратура

Угруповання працювало за заздалегідь визначеною схемою: частина учасників заходила до державного реєстру, використовуючи електронний підпис керівника, тоді як інші обробляли зображення у графічних редакторах, створюючи видимість проведених перевірок, зокрема тестування гальм.

Згодом до Єдиного державного реєстру транспортних засобів вносилися завідомо неправдиві відомості, а також формувалися фіктивні протоколи обовʼязкового техконтролю.

"Упродовж вересня 2024 року — квітня 2025 року таким чином було незаконно оформлено щонайменше дев’ять транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, SIM-картки, електронні ключі, документацію, ноутбуки, жорсткі диски та системні блоки, які використовували для фейкових техоглядів.

Покарання для учасників схеми

Фігурантам оголошено підозру за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи.

Організатору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

