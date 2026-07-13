В Харькове задержали сотрудника ТЦК и СП: прохождение ВЛК

Задержание в Харькове. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове раскрыли схему получения взяток за содействие в прохождении военно-медицинской комиссии. Подозрение выдвинуто в адрес представителя одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он обещал помочь с оформлением документов и прохождением ВЛК. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Как работала схема

По информации полиции, представитель одного из РТЦК и СП Харькова действовал по предварительному сговору с пока неустановленными членами военно-медицинской комиссии. Следствие считает, что он организовал схему получения неправомерной выгоды в размере 1000 долларов. За эти деньги мужчина обещал повлиять на прохождение ВЛК, оформление необходимого направления, создать условия для беспрепятственного прохождения комиссии и обеспечить время для оформления отсрочки от мобилизации.

Что грозит подозреваемому

Правоохранители зафиксировали факт получения неправомерной выгоды. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по части 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацию имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время он может выйти под залог, если внесет определенную судом сумму.

Другие схемы

Ранее в Харькове правоохранители раскрыли еще одну схему уклонения от мобилизации. По данным Государственного бюро расследований, двое сотрудников правоохранительных органов вместе с гражданским сообщником предлагали военнообязанным фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры. По версии следствия, мужчин лишь формально оформляли на работу без выполнения каких-либо обязанностей. Это давало им возможность получить отсрочку от мобилизации. За такую "услугу" организаторы требовали 4,5 тысячи долларов.

После передачи денег сотрудники ГБР пресекли деятельность схемы. Всем трем фигурантам сообщили о подозрении, а суд поместил их под стражу с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников.

Как сообщали Новbyи.LIVE, в Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, «бронь» и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.

Также Новbyи.LIVE писали, что Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.