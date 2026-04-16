Главная Харьков В Харькове заправляют дизель по 89,99: актуальные цены на АЗС

Дата публикации 16 апреля 2026 14:28
В Харькове заправляют дизель по 89,99: актуальные цены на АЗС
Заправка автомобиля топливом. Фото: УНИАН

В четверг, 16 апреля, на автозаправочных станциях Харькова сохраняется значительный разрыв в ценах на топливо в зависимости от сети. За сутки цены на топливо практически не изменились и остались на тех же показателях, что и вчера.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Харькове 16 апреля

Сеть WOG:

Цены на топливо на АЗС в Харькове 16 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • 100 Mustang — 86,90 грн/л
  • 95 Mustang — 79,90 грн/л
  • А-95 Евро — 76,90 грн/л
  • ДТ Mustang — 96,90 грн/л
  • ДТ Евро — 93,90 грн/л

Сеть Marshal:

Цены на топливо на АЗС в Харькове 16 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • 100 — 76,99 грн/л
  • 95 EVOX — 73,99 грн/л
  • 95 — 70,99 грн/л
  • Diesel (ДТ) — 89,99 грн/л
  • LPG (Газ) — 47,99 грн/л

Сеть OVIS:

Цены на топливо на АЗС в Харькове 16 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • А-95 Active — 77,99 грн/л
  • А-95 — 74,99 грн/л
  • А-92 — 71,99 грн/л
  • Дизель (Дп) — 91,99 грн/л
  • Газ — 48,99 грн/л
Цены на АЗС в Харьковской области. Фото: скриншот Минфин

Как писали ранее Новини.LIVE, Россия применила несколько десятков беспилотников по Харькову в ночь на 16 апреля. В результате атаки возникли масштабные пожары и разрушения гражданских объектов.

Кроме того, сегодня пострадало несколько гражданских объектов в Харьковской области. Есть информация о ранениях у четырех гражданских.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
