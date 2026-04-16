У Харкові заправляють дизель по 89,99: актуальні ціни на АЗС

Заправка автомобіля паливом.

У четвер, 16 квітня, на автозаправних станціях Харкова зберігається значний розрив у цінах на пальне залежно від мережі. За добу ціни на паливо практично не змінилися і залишилися на тих же показниках, що й учора.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне в Харкові 16 квітня

Мережа WOG:

100 Mustang — 86,90 грн/л

95 Mustang — 79,90 грн/л

А-95 Євро — 76,90 грн/л

ДП Mustang — 96,90 грн/л

ДП Євро — 93,90 грн/л

Мережа Marshal:

100 — 76,99 грн/л

95 EVOX — 73,99 грн/л

95 — 70,99 грн/л

Diesel (ДП) — 89,99 грн/л

LPG (Газ) — 47,99 грн/л

Мережа OVIS:

А-95 Active — 77,99 грн/л

А-95 — 74,99 грн/л

А-92 — 71,99 грн/л

Дизель (Дп) — 91,99 грн/л

Газ — 48,99 грн/л

Як писали раніше Новини.LIVE, Росія застосувала кілька десятків безпілотників по Харкову у ніч проти 16 квітня. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі та руйнування цивільних об'єктів.

Окрім того, сьогодні постраждало кілька цивільних об'єктів у Харківській області. Є інформація про поранення в чотирьох цивільних.