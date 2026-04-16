У Харкові заправляють дизель по 89,99: актуальні ціни на АЗС
Дата публікації: 16 квітня 2026 14:28
Заправка автомобіля паливом. Фото: УНІАН
У четвер, 16 квітня, на автозаправних станціях Харкова зберігається значний розрив у цінах на пальне залежно від мережі. За добу ціни на паливо практично не змінилися і залишилися на тих же показниках, що й учора.
Ціни на пальне в Харкові 16 квітня
Мережа WOG:
- 100 Mustang — 86,90 грн/л
- 95 Mustang — 79,90 грн/л
- А-95 Євро — 76,90 грн/л
- ДП Mustang — 96,90 грн/л
- ДП Євро — 93,90 грн/л
Мережа Marshal:
- 100 — 76,99 грн/л
- 95 EVOX — 73,99 грн/л
- 95 — 70,99 грн/л
- Diesel (ДП) — 89,99 грн/л
- LPG (Газ) — 47,99 грн/л
Мережа OVIS:
- А-95 Active — 77,99 грн/л
- А-95 — 74,99 грн/л
- А-92 — 71,99 грн/л
- Дизель (Дп) — 91,99 грн/л
- Газ — 48,99 грн/л
Як писали раніше Новини.LIVE, Росія застосувала кілька десятків безпілотників по Харкову у ніч проти 16 квітня. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі та руйнування цивільних об'єктів.
Окрім того, сьогодні постраждало кілька цивільних об'єктів у Харківській області. Є інформація про поранення в чотирьох цивільних.
