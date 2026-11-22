Сотрудники полиции. Иллюстративное фото: полиция Черкасской области

В Харькове в районе Новой Баварии возле школы № 65 застрелили мужчину. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 18:20. Правоохранители объявили специальную операцию.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о стрельбе в Харькове

По данным полиции, в настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, собирают необходимые доказательства и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Сообщения полиции. Фото: скриншот

Также продолжается работа по поиску вероятных подозреваемых — объявлена спецоперация.

Напомним, что ранее в Харьковской области 64-летний мужчина напал с ножом на коллегу после ссоры из-за рабочих вопросов. Он пришел на предприятие и нанес оппоненту несколько ударов. Раненый смог выбраться из помещения и позвать на помощь, после чего его госпитализировали.

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