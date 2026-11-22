Працівники поліції. Фото ілюстративне: поліція Черкащини

У Харкові в районі Нової Баварії біля школи №65 застрелили чоловіка. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько 18:20. Правоохоронці оголосили спеціальну операцію.

Про це повідомляє поліція Харківщини, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про стрілянину в Харкові

За даними поліції, наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, збирають необхідні докази та встановлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Також триває робота з пошуку ймовірних підозрюваних — оголошено спецоперацію.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині 64-річний чоловік напав із ножем на колегу після суперечки через робочі питання. Він прийшов на підприємство та завдав опоненту кілька ударів. Поранений зміг вибратися з приміщення й покликати на допомогу, після чого його госпіталізували.

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