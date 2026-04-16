В Харькове завтра погода резко испортится из-за дождя с грозой из-за дождя

Завтра, 17 апреля, на Харьковщине ожидается переменчивая весенняя погода: после туманной и относительно спокойной ночи днем регион накроют кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о вероятности гроз и сильных порывах ветра в области, хотя воздух прогреется до +20°C.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Харьковской области 16 марта

В среду, 17 апреля, в Харькове и области будет переменная облачность и стремительный юго-западный ветер. По данным синоптиков, ночная часть суток пройдет без существенных осадков, однако водителям следует быть осмотрительными: на дорогах ожидается слабый туман, который может ухудшить видимость в утренние часы.

Ночная температура воздуха в области будет колебаться в пределах +4...+9°C тепла, а в самом Харькове составит +5...+7°C.

Днем синоптическая ситуация существенно изменится. По области местами пройдут кратковременные дожди, местами возможны весенние грозы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с, однако днем на Харьковщине прогнозируют опасные шквальные порывы до 15-20 м/с.

Несмотря на осадки и усиление ветра, воздух прогреется до приятных весенних показателей: дневная температура в регионе составит +15...+20°C тепла. Непосредственно в Харькове днем также ожидается кратковременный дождь, а столбики термометров покажут +17...+19°C.

Также Харьковская область этой ночью и утром оказалась под мощным ударом со стороны российских войск. Возникли масштабные пожары, есть раненые.