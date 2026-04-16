У Харкові завтра погода різко зіпсується через дощ з грозою

Жінка ховається від дощу.

Завтра, 17 квітня, на Харківщині очікується мінлива весняна погода: після туманної та відносно спокійної ночі вдень регіон накриють короткочасні дощі. Синоптики попереджають про ймовірність гроз та сильні пориви вітру в області, хоча повітря прогріється до +20°C.

Прогноз погоди в Харківській області 16 березня

У середу, 17 квітня, в Харкові та області буде мінлива хмарність та стрімкий південно-західний вітер. За даними синоптиків, нічна частина доби пройде без суттєвих опадів, проте водіям слід бути обачними: на дорогах очікується слабкий туман, який може погіршити видимість у вранішні години.

Нічна температура повітря в області коливатиметься в межах +4...+9°C тепла, а в самому Харкові становитиме +5...+7°C.

Вдень синоптична ситуація суттєво зміниться. По області місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди можливі весняні грози. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень на Харківщині прогнозують небезпечні шквальні пориви до 15–20 м/с.

Попри опади та посилення вітру, повітря прогріється до приємних весняних показників: денна температура в регіоні складе +15...+20°C тепла. Безпосередньо у Харкові вдень також очікується короткочасний дощ, а стовпчики термометрів покажуть +17...+19°C.

Також Харківська область цієї ночі та ранку опинилася під потужним ударом з боку російських військ. Виникли масштабні пожежі, є поранені.