Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові завтра погода різко зіпсується через дощ з грозою

У Харкові завтра погода різко зіпсується через дощ з грозою

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 14:53
У Харкові завтра погода різко зіпсується через дощ з грозою
Жінка ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 квітня, на Харківщині очікується мінлива весняна погода: після туманної та відносно спокійної ночі вдень регіон накриють короткочасні дощі. Синоптики попереджають про ймовірність гроз та сильні пориви вітру в області, хоча повітря прогріється до +20°C.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Харківській області 16 березня

У середу, 17 квітня, в Харкові та області буде мінлива хмарність та стрімкий південно-західний вітер. За даними синоптиків, нічна частина доби пройде без суттєвих опадів, проте водіям слід бути обачними: на дорогах очікується слабкий туман, який може погіршити видимість у вранішні години.

Нічна температура повітря в області коливатиметься в межах +4...+9°C тепла, а в самому Харкові становитиме +5...+7°C.

Погода в Харківській області. Фото: скриншот

Вдень синоптична ситуація суттєво зміниться. По області місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди можливі весняні грози. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень на Харківщині прогнозують небезпечні шквальні пориви до 15–20 м/с.

Попри опади та посилення вітру, повітря прогріється до приємних весняних показників: денна температура в регіоні складе +15...+20°C тепла. Безпосередньо у Харкові вдень також очікується короткочасний дощ, а стовпчики термометрів покажуть +17...+19°C.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Харкові та по області оновили дані про ціни на пальне. За добу вартість палива не змінилася, але різниця у цінах доволі велика, залежно від мережі АЗС.

Також Харківська область цієї ночі та ранку опинилася під потужним ударом з боку російських військ. Виникли масштабні пожежі, є поранені.

Харківська область прогноз погоди погода в Харкові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації