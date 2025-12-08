Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове завтра серьезно испортится погода — чего ждать

В Харькове завтра серьезно испортится погода — чего ждать

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:05
Какой будет погода в Харькове во вторник, 9 декабря — готовьтесь к снегу и морозам
На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

Хотя и с опозданием, но в Харьков придет настоящая зима. Синоптики предупреждают горожан об ухудшении погоды. Уже завтра, 9 декабря, в регионе ожидается снег и заморозки.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове на 9 декабря

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Харькове. Во вторник в городе будут осадки — небольшой мокрый снег. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет -1...-3 ºC. Днем прогнозируют +1...+3 ºC.

Прогноз погоди у Харкові на 9 грудня
Прогноз погоды в Харькове на 9 декабря. Фото: скриншот

Какой будет погода в Харьковской области 9 декабря

В Харьковской области погода испортится еще больше. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а вот днем местами возможен снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 0...-5 ºC, днем ожидается 0...+5 ºC.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине на этой неделе. Синоптики удивили прогнозом.

Также мы рассказывали о том, стоит ли в понедельник, 8 декабря, ждать магнитные бури. В течение последних суток Солнце было очень активным.

погода Харьков снег зима синоптик
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации