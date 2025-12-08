Какой будет погода в Харькове во вторник, 9 декабря — готовьтесь к снегу и морозам

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

Хотя и с опозданием, но в Харьков придет настоящая зима. Синоптики предупреждают горожан об ухудшении погоды. Уже завтра, 9 декабря, в регионе ожидается снег и заморозки.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове на 9 декабря

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Харькове. Во вторник в городе будут осадки — небольшой мокрый снег. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет -1...-3 ºC. Днем прогнозируют +1...+3 ºC.

Прогноз погоды в Харькове на 9 декабря. Фото: скриншот

Какой будет погода в Харьковской области 9 декабря

В Харьковской области погода испортится еще больше. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а вот днем местами возможен снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 0...-5 ºC, днем ожидается 0...+5 ºC.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине на этой неделе. Синоптики удивили прогнозом.

Также мы рассказывали о том, стоит ли в понедельник, 8 декабря, ждать магнитные бури. В течение последних суток Солнце было очень активным.