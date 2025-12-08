Якою буде погода у Харкові у вівторок, 9 грудня — готуйтеся до снігу та морозів

На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE

Хоч і з запізнення, але в Харків прийде справжня зима. Синоптики попереджають містян про погіршення погоди. Вже завтра, 9 грудня, у регіоні очікується сніг та приморозки.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології в Telegram.

Прогноз погоди у Харкові на 9 грудня

Синоптики прогнозують погіршення погоди у Харкові. У вівторок в місті будуть опади — невеликий мокрий сніг. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде -1...-3 ºC. Вдень прогнозують +1...+3 ºC.

Прогноз погоди в Харкові на 9 грудня. Фото: скриншот

Якою буде погода у Харківській області 9 грудня

У Харківській області погода зіпсується ще більше. Вночі істотних опадів не прогнозують, а от вдень місцями можливий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде 0...-5 ºC, вдень очікується 0...+5 ºC.

