Отключение электричества в Харькове 15 сентября: адреса и время

Специалисты проводят ремонт. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Харькове часть Новобаварского района временно останется без электроэнергии. Причина — ремонтные работы на сетях. Ограничения будут действовать во вторник, 15 сентября, в течение нескольких часов. Свет планируется отключить с 8:30. Завершить работы планируют к 15:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

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Когда не будет света

Электроэнергию у части потребителей Новобаварского района отключат 15 сентября с 8:30. В это время специалисты будут проводить ремонтные работы.

Адреса отключений

Без электроснабжения останутся потребители по следующим адресам:

ул. Академика Грищенко

ул. Археологов

ул. Баварская

пер. Баварский

пер. Добропольский

ул. Бахчисарайская

проспект Блакитного

ул. Блакитного

переулок Бондаровский

пер. Бондаренко

ул. Бородовский 1-й

проспект Бородивский 2-й

ул. Бульварная

проспект Бучанский

ул. Валерия Романовского

ул. Виконкомивская

просп. Виконкомовский

пер. Виконкомовский

пер. Вильховский

проспект Волновахский

ул. Герцена

ул. Голубовская

проспект Голубовский

переулок Голубивский

ул. Гориховская

ул. Гостомельская

ул. Григоровская

ул. Дудинская (четная)

ул. Евгения Решетникова

ул. Ивана Кобзы

ул. Ильи Коваля

пер. Инкерманский

ул. Ирпенская

переулок Канатный

шоссе Карачевское

проспект Карачевский

ул. Кисляк Марии

ул. Кимерийская

ул. Коксовая

переулок Коксовый

ул. Конотопская

пер. Коробейницкий

пер. Короткий

ул. Криворожская

пер. Криворожский

ул. Кропивницкого

ул. Кураховская

ул. Липовый Гай

ул. Лысенко

ул. Лирическая

просп. Любови Малой

пер. Николая Алексина

пер. Миндалевый

ул. Михаила Петренко

ул. Минеральная

пер. Минеральный 1-й

пер. Минеральный 2-й

ул. Некрасова

просп. Ново-Баварский

ул. Новожановская

ул. Новожановский

пер. Новожановский

пер. Новорубановский

пер. Осенний

пер. Победы 2-й

Подборовка

ул. Плановая

ул. Покотилевский

пер. Покотилевский

ул. Пушкаровская

ул. Радиотехническая

пер. Радиотехнический 1-й

пер. Радиотехнический 2-й

ул. Раднянская

проспект Раднянский

ул. Райгородская

проспект Райгородский 1-й

в-д Райгородский 2-й

проспект Райгородский 2-й

пер. Райгородский 2-й

проспект Райгородский 3-й

проспект Райгородский 4-й

проспект Райгородский

пер. Райгородский

ул. Сарматская

ул. Свистуновская

ул. Скифская

пер. Судакский

ул. Восточная

проспект Восточный

ул. Таврийская

ул. Тираспольская

просп. Тираспольский 1-й

просп. Тираспольский 2-й

в-д Тираспольский 3-й

проспект Тираспольский 4-й

пер. Тираспольский

ул. Удянская

проспект Удянский

пер. Химический

ул. Цепковская

ул. Цитовская

ул. Чехова

ул. Щедринская

ул. Юдина

ул. Ясные Зори

пер. Ясные Зори

Причины отключения

Указанные ограничения связаны именно с проведением ремонтных работ. Согласно сообщению, электроснабжение должно быть восстановлено после завершения работ, ориентировочно до 15:00 15 сентября.

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Атаки на электроснабжение

В Харьковской области из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения. Восстановительные работы проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В целом на утро отключения электроэнергии также фиксируются в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.