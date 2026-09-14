Отключение электричества в Харькове 15 сентября: адреса и время

В Харькове отключат свет в одном из районов: адреса улиц
В Харькове часть Новобаварского района временно останется без электроэнергии. Причина — ремонтные работы на сетях. Ограничения будут действовать во вторник, 15 сентября, в течение нескольких часов. Свет планируется отключить с 8:30. Завершить работы планируют к 15:00.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Харьковоблэнерго».
Когда не будет света
Электроэнергию у части потребителей Новобаварского района отключат 15 сентября с 8:30. В это время специалисты будут проводить ремонтные работы.
Адреса отключений
Без электроснабжения останутся потребители по следующим адресам:
- ул. Академика Грищенко
- ул. Археологов
- ул. Баварская
- пер. Баварский
- пер. Добропольский
- ул. Бахчисарайская
- проспект Блакитного
- ул. Блакитного
- переулок Бондаровский
- пер. Бондаренко
- ул. Бородовский 1-й
- проспект Бородивский 2-й
- ул. Бульварная
- проспект Бучанский
- ул. Валерия Романовского
- ул. Виконкомивская
- просп. Виконкомовский
- пер. Виконкомовский
- пер. Вильховский
- проспект Волновахский
- ул. Герцена
- ул. Голубовская
- проспект Голубовский
- переулок Голубивский
- ул. Гориховская
- ул. Гостомельская
- ул. Григоровская
- ул. Дудинская (четная)
- ул. Евгения Решетникова
- ул. Ивана Кобзы
- ул. Ильи Коваля
- пер. Инкерманский
- ул. Ирпенская
- переулок Канатный
- шоссе Карачевское
- проспект Карачевский
- ул. Кисляк Марии
- ул. Кимерийская
- ул. Коксовая
- переулок Коксовый
- ул. Конотопская
- пер. Коробейницкий
- пер. Короткий
- ул. Криворожская
- пер. Криворожский
- ул. Кропивницкого
- ул. Кураховская
- ул. Липовый Гай
- ул. Лысенко
- ул. Лирическая
- просп. Любови Малой
- пер. Николая Алексина
- пер. Миндалевый
- ул. Михаила Петренко
- ул. Минеральная
- пер. Минеральный 1-й
- пер. Минеральный 2-й
- ул. Некрасова
- просп. Ново-Баварский
- ул. Новожановская
- ул. Новожановский
- пер. Новожановский
- пер. Новорубановский
- пер. Осенний
- пер. Победы 2-й
- Подборовка
- ул. Плановая
- ул. Покотилевский
- пер. Покотилевский
- ул. Пушкаровская
- ул. Радиотехническая
- пер. Радиотехнический 1-й
- пер. Радиотехнический 2-й
- ул. Раднянская
- проспект Раднянский
- ул. Райгородская
- проспект Райгородский 1-й
- в-д Райгородский 2-й
- проспект Райгородский 2-й
- пер. Райгородский 2-й
- проспект Райгородский 3-й
- проспект Райгородский 4-й
- проспект Райгородский
- пер. Райгородский
- ул. Сарматская
- ул. Свистуновская
- ул. Скифская
- пер. Судакский
- ул. Восточная
- проспект Восточный
- ул. Таврийская
- ул. Тираспольская
- просп. Тираспольский 1-й
- просп. Тираспольский 2-й
- в-д Тираспольский 3-й
- проспект Тираспольский 4-й
- пер. Тираспольский
- ул. Удянская
- проспект Удянский
- пер. Химический
- ул. Цепковская
- ул. Цитовская
- ул. Чехова
- ул. Щедринская
- ул. Юдина
- ул. Ясные Зори
- пер. Ясные Зори
Причины отключения
Указанные ограничения связаны именно с проведением ремонтных работ. Согласно сообщению, электроснабжение должно быть восстановлено после завершения работ, ориентировочно до 15:00 15 сентября.
Атаки на электроснабжение
В Харьковской области из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения. Восстановительные работы проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В целом на утро отключения электроэнергии также фиксируются в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.
Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.