Відключення світла у Харкові 15 вересня: адреси та час

Фахівці проводять ремонт. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У Харкові частина Новобаварського району тимчасово залишиться без електроенергії. Причина — ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть у вівторок, 15 вересня, протягом кількох годин. Світло мають відключити з 8:30. Завершити роботи планують до 15:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Коли не буде світла

Електроенергію у частини споживачів Новобаварського району відключать 15 вересня з 8:30. У цей час фахівці проводитимуть ремонтні роботи.

Адреси відключень

Без електропостачання залишаться споживачі за такими адресами:

вул. Академіка Грищенка

вул. Археологів

вул. Баварська

пров. Баварський

пров. Добропільський

в-д Бахчисарайський

в-д Блакитного

вул. Блакитного

пров. Бондарівський

пров. Бондаренка

в-д Бородівський 1-й

в-д Бородівський 2-й

вул. Бульварна

в-д Бучанський

вул. Валерія Романовського

вул. Виконкомівська

в-д Виконкомівський

пров. Виконкомівський

пров. Вільхівський

в-д Волноваський

вул. Герцена

вул. Голубівська

в-д Голубівський

пров. Голубівський

вул. Горіхівська

вул. Гостомельська

вул. Григорівська

вул. Дудинської (парна)

вул. Євгена Решетникова

вул. Івана Кобзи

вул. Іллі Коваля

пров. Інкерманський

вул. Ірпінська

пров. Канатний

шосе Карачівське

пр-д Карачівський

вул. Кисляк Марії

вул. Кімерійська

вул. Коксова

пров. Коксовий

вул. Конотопська

пров. Коробейницький

пров. Короткий

вул. Криворізька

пров. Криворізький

вул. Кропивницького

вул. Курахівська

вул. Липовий Гай

вул. Лисенка

вул. Лірична

просп. Любові Малої

пров. Миколи Алексіна

пров. Мигдалевий

вул. Михайла Петренка

вул. Мінеральна

пров. Мінеральний 1-й

пров. Мінеральний 2-й

вул. Некрасова

просп. Ново-Баварський

вул. Новожанівська

в-д Новожанівський

пров. Новожанівський

пров. Новорубанівський

пров. Осінній

пров. Перемоги 2-й

Підборівка

вул. Планова

вул. Покотилівський

пров. Покотилівський

вул. Пушкарівська

вул. Радіотехнічна

пров. Радіотехнічний 1-й

пров. Радіотехнічний 2-й

вул. Раднянська

в-д Раднянський

вул. Райгородська

пр-д Райгородський 1-й

в-д Райгородський 2-й

пр-д Райгородський 2-й

пров. Райгородський 2-й

пр-д Райгородський 3-й

пр-д Райгородський 4-й

пр-д Райгородський

пров. Райгородський

вул. Сарматська

вул. Свистунівська

вул. Скіфська

пров. Судакський

вул. Східна

в-д Східний

вул. Таврійська

вул. Тираспольська

в-д Тираспольський 1-й

в-д Тираспольський 2-й

в-д Тираспольський 3-й

в-д Тираспольський 4-й

пров. Тираспольський

вул. Удянська

пр-д Удянський

пров. Хімічний

вул. Цепківська

вул. Цитівська

вул. Чехова

вул. Щедринська

вул. Юдіна

вул. Ясні Зорі

пров. Ясні Зорі

Причини відключення

Зазначені обмеження пов’язані саме з проведенням ремонтних робіт. За повідомленням, електропостачання мають відновити після завершення робіт, орієнтовно до 15:00 15 вересня.

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На Харківщині через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електропостачання. Відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом на ранок знеструмлення також фіксують у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

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