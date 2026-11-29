В Харькове завтра запланировано длительное отключение света
В Харькове в понедельник, 30 ноября, часть жителей Киевского района останется без электроэнергии из-за ремонтных работ. Отключения продлятся девять часов и затронут десятки улиц, переулков и проспектов. Энергетики заранее предупредили потребителей о временном прекращении электроснабжения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".
Отключение света в Харькове
По информации энергетиков, в понедельник, 30 ноября, с 09:00 до 18:00 в Киевском районе Харькова будут проводиться ремонтные работы. На это время специалисты временно прекратят электроснабжение части потребителей по следующим адресам:
- ул. Абрикосовая
- ул. Академика Вальтера
- просп. Академика Курчатова
- ул. Академика Проскуры
- ул. Академика Синельникова
- ул. Апостольская
- ул. Академика Волкова
- ул. Астрономическая
- въезд Астрономический
- ул. Архипа Люльки
- ул. Атлетическая
- ул. Бассейна
- пер. 1-й Бассейный
- пер. 2-й Бассейный
- ул. Билецкого
- пер. Бузковый
- бульв. Мира
- ул. Вадима Манько
- ул. Васильева
- ул. Весенняя
- пер. Весенний
- ул. Винниченко
- пер. Свободного казачества
- ул. Виражная
- пер. Влади Дубинина
- ул. Гаркуши
- ул. Гацева
- ул. Генерала Удовиченко
- Георгиевская площадь
- пер. 1-й Георгиевский
- пер. Горловский
- ул. Горная
- подъезд Горный
- ул. Гризодубовой
- ул. Гринченко
- Даниловский спуск
- проезд 1-й Даниловский
- проезд 2-й Даниловский
- ул. Дружная
- переулок 1-й Дружный
- переулок 2-й Дружный
- ул. Энергодарская
- проезд Евпаторийский
- просп. Жуковского
- ул. Запорожцев
- ул. Зоряная
- пер. Зоряной
- ул. Ивана Поддубного
- пер. Ивченко
- пер. Цветочный
- ул. Цветущая
- пер. Кишиневский
- ул. Кольцевая
- пер. 1-й Кольцевой
- пер. 2-й Кольцевой
- пер. Климовского
- въезд 1-й Климовского
- ул. Копиленко
- пер. Карнакова
- пер. 1-й Котляри
- пер. 2-й Котляры
- пер. Краковский
- ул. Кролевецкая
- ул. Кулиша
- ул. Крючонкина
- пер. Крючонкина
- ул. Ландау
- пер. Ландау
- ул. Лаптенковская
- ул. Лейпунского
- пер. Лейпунского
- ул. Лесопарковская
- пер. 1-й Лесопарковский
- пер. 2-й Лесопарковский
- ул. Липцевская
- ул. Ловцова
- ул. Лубенская
- ул. Луговая
- переулок Луговой
- ул. Максима Рыльского
- ул. Мищенковская
- ул. Млотковского
- ул. Москаленко
- ул. Народной власти
- пер. Ивана Неходы
- пер. Александра Бабкина
- ул. Олешковская
- ул. Осикова
- ул. Островная
- ул. Острогожская
- ул. Письменницкая
- ул. Подъемная
- пер. Песчаный
- въезд 1-й Песчаный
- въезд 2-й Песчаный
- ул. Поздовночная
- ул. Померки
- ул. Поричковая
- въезд Поричковый
- ул. Правика
- пер. Приветный
- ул. Припятская
- ул. Пролисковая
- пер. Променистый
- пер. Прохолодный
- ул. Прудная
- подъезд Прудный
- пер. 1-й Прудный
- пер. 2-й Прудный
- ул. Рыбальская
- ул. Речная
- ул. Яны Червоной
- ул. Рудика
- бульв. Садовый
- пер. Садовый
- ул. Самокиша
- ул. Серебряковой
- ул. Середивская
- въезд Сельский
- переулок Сельский
- ул. Сечевых Стрельцов
- подъезд Спартанский
- ул. Старая Озерянка
- подъезд Старовский
- ул. Старошишковская
- въезд Старошишковский
- въезд Творческий
- ул. Тренерская
- ул. Трудовая
- пер. Трудовый
- переулок Угличевский
- ул. Фестивальная
- пер. Фестивальный
- ул. Физкультурная
- подъезд "Физкультурный"
- пер. Физкультурный
- Харьковское шоссе
- ул. Хвылевого
- пер. Хазарский
- пер. Центральный
- ул. Цетинская
- пер. Чехова
- пер. 1-й Чуйковский
- ул. Шишковская
- ул. Юрия Кнорозова
- ул. Ялиновая.
Ранее мы писали, что в Харькове расширяют сеть укрытий из-за усиления атак россиян. В начале октября город уже закупил три защитных сооружения и готовился к приобретению следующих. Одно из новых укрытий установили возле остановки общественного транспорта в Пятихатках, которые регулярно подвергаются атакам российских оккупантов.
Также мы сообщали, что общественный транспорт в Харькове останется бесплатным в течение всего 2026 года. Это касается метро, трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов. Кроме того, харьковчанам не нужно платить за пользование муниципальными парковками.
Напомним, в Харькове продолжают восстанавливать дома и городскую инфраструктуру, поврежденные россиянами. По состоянию на июль с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили более 14 тысяч зданий, из которых около 10 тысяч — жилые. Энергетики, коммунальщики и спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов, а город привлекает международных партнеров к финансированию восстановления.