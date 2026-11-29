Энергетик отключает автоматические выключатели, энергетики ремонтируют сети. Фото: Харьковоблэнерго. Коллаж: Новини.LIVE

В Харькове в понедельник, 30 ноября, часть жителей Киевского района останется без электроэнергии из-за ремонтных работ. Отключения продлятся девять часов и затронут десятки улиц, переулков и проспектов. Энергетики заранее предупредили потребителей о временном прекращении электроснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Реклама

Отключение света в Харькове

По информации энергетиков, в понедельник, 30 ноября, с 09:00 до 18:00 в Киевском районе Харькова будут проводиться ремонтные работы. На это время специалисты временно прекратят электроснабжение части потребителей по следующим адресам:

ул. Абрикосовая

ул. Академика Вальтера

просп. Академика Курчатова

ул. Академика Проскуры

ул. Академика Синельникова

ул. Апостольская

ул. Академика Волкова

ул. Астрономическая

въезд Астрономический

ул. Архипа Люльки

ул. Атлетическая

ул. Бассейна

пер. 1-й Бассейный

пер. 2-й Бассейный

ул. Билецкого

пер. Бузковый

бульв. Мира

ул. Вадима Манько

ул. Васильева

ул. Весенняя

пер. Весенний

ул. Винниченко

пер. Свободного казачества

ул. Виражная

пер. Влади Дубинина

ул. Гаркуши

ул. Гацева

ул. Генерала Удовиченко

Георгиевская площадь

пер. 1-й Георгиевский

пер. Горловский

ул. Горная

подъезд Горный

ул. Гризодубовой

ул. Гринченко

Даниловский спуск

проезд 1-й Даниловский

проезд 2-й Даниловский

ул. Дружная

переулок 1-й Дружный

переулок 2-й Дружный

ул. Энергодарская

проезд Евпаторийский

просп. Жуковского

ул. Запорожцев

ул. Зоряная

пер. Зоряной

ул. Ивана Поддубного

пер. Ивченко

пер. Цветочный

ул. Цветущая

пер. Кишиневский

ул. Кольцевая

пер. 1-й Кольцевой

пер. 2-й Кольцевой

пер. Климовского

въезд 1-й Климовского

ул. Копиленко

пер. Карнакова

пер. 1-й Котляри

пер. 2-й Котляры

пер. Краковский

ул. Кролевецкая

ул. Кулиша

ул. Крючонкина

пер. Крючонкина

ул. Ландау

пер. Ландау

ул. Лаптенковская

ул. Лейпунского

пер. Лейпунского

ул. Лесопарковская

пер. 1-й Лесопарковский

пер. 2-й Лесопарковский

ул. Липцевская

ул. Ловцова

ул. Лубенская

ул. Луговая

переулок Луговой

ул. Максима Рыльского

ул. Мищенковская

ул. Млотковского

ул. Москаленко

ул. Народной власти

пер. Ивана Неходы

пер. Александра Бабкина

ул. Олешковская

ул. Осикова

ул. Островная

ул. Острогожская

ул. Письменницкая

ул. Подъемная

пер. Песчаный

въезд 1-й Песчаный

въезд 2-й Песчаный

ул. Поздовночная

ул. Померки

ул. Поричковая

въезд Поричковый

ул. Правика

пер. Приветный

ул. Припятская

ул. Пролисковая

пер. Променистый

пер. Прохолодный

ул. Прудная

подъезд Прудный

пер. 1-й Прудный

пер. 2-й Прудный

ул. Рыбальская

ул. Речная

ул. Яны Червоной

ул. Рудика

бульв. Садовый

пер. Садовый

ул. Самокиша

ул. Серебряковой

ул. Середивская

въезд Сельский

переулок Сельский

ул. Сечевых Стрельцов

подъезд Спартанский

ул. Старая Озерянка

подъезд Старовский

ул. Старошишковская

въезд Старошишковский

въезд Творческий

ул. Тренерская

ул. Трудовая

пер. Трудовый

переулок Угличевский

ул. Фестивальная

пер. Фестивальный

ул. Физкультурная

подъезд "Физкультурный"

пер. Физкультурный

Харьковское шоссе

ул. Хвылевого

пер. Хазарский

пер. Центральный

ул. Цетинская

пер. Чехова

пер. 1-й Чуйковский

ул. Шишковская

ул. Юрия Кнорозова

ул. Ялиновая.

Ранее мы писали, что в Харькове расширяют сеть укрытий из-за усиления атак россиян. В начале октября город уже закупил три защитных сооружения и готовился к приобретению следующих. Одно из новых укрытий установили возле остановки общественного транспорта в Пятихатках, которые регулярно подвергаются атакам российских оккупантов.

Также мы сообщали, что общественный транспорт в Харькове останется бесплатным в течение всего 2026 года. Это касается метро, трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов. Кроме того, харьковчанам не нужно платить за пользование муниципальными парковками.

Читайте также:

Напомним, в Харькове продолжают восстанавливать дома и городскую инфраструктуру, поврежденные россиянами. По состоянию на июль с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили более 14 тысяч зданий, из которых около 10 тысяч — жилые. Энергетики, коммунальщики и спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов, а город привлекает международных партнеров к финансированию восстановления.