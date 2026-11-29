Енергетик вимикає автомати, енергетики ремонтують мережі. Фото: Харківобленерго. Колаж: Новини.LIVE

У Харкові в понеділок, 30 листопада, частина жителів Київського району залишиться без електроенергії через ремонтні роботи. Відключення триватимуть дев'ять годин та охоплять десятки вулиць, провулків і проспектів. Енергетики заздалегідь попередили споживачів про тимчасове припинення електропостачання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Харківобленерго".

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Відключення світла в Харкові

За інформацією енергетиків, у понеділок, 30 листопада, з 09:00 до 18:00 у Київському районі Харкова триватимуть ремонтні роботи. На цей час фахівці тимчасово припинять електропостачання частини споживачів за такими адресами:

вул. Абрикосова

вул. Академіка Вальтера

просп. Академіка Курчатова

вул. Академіка Проскури

вул. Академіка Синельникова

вул. Апостольська

вул. Академіка Волкова

вул. Астрономічна

в’їзд Астрономічний

вул. Архипа Люльки

вул. Атлетична

вул. Басейна

пров. 1-й Басейний

пров. 2-й Басейний

вул. Білецького

пров. Бузковий

бульв. Миру

вул. Вадима Манька

вул. Васильєва

вул. Весняна

пров. Весняний

вул. Вінниченка

пров. Вільного Козацтва

вул. Віражна

пров. Володі Дубініна

вул. Гаркуші

вул. Гацева

вул. Генерала Удовіченка

Георгіївський майдан

пров. 1-й Георгіївський

пров. Горлівський

вул. Горна

в’їзд Горний

вул. Гризодубової

вул. Грінченка

Данилівський спуск

проїзд 1-й Данилівський

проїзд 2-й Данилівський

вул. Дружна

пров. 1-й Дружний

пров. 2-й Дружний

вул. Енергодарська

проїзд Євпаторійський

просп. Жуковського

вул. Запорожців

вул. Зоряна

пров. Зоряний

вул. Івана Піддубного

пров. Івченка

пров. Квітковий

вул. Квітуча

пров. Кишинівський

вул. Кільцева

пров. 1-й Кільцевий

пров. 2-й Кільцевий

пров. Климовського

в’їзд 1-й Климовського

вул. Копиленка

пров. Карнакова

пров. 1-й Котляри

пров. 2-й Котляри

пров. Краківський

вул. Кролевецька

вул. Куліша

вул. Крючонкіна

пров. Крючонкіна

вул. Ландау

пров. Ландау

вул. Лаптенківська

вул. Лейпунського

пров. Лейпунського

вул. Лісопарківська

пров. 1-й Лісопарківський

пров. 2-й Лісопарківський

вул. Липцівська

вул. Ловцова

вул. Лубенська

вул. Лугова

пров. Луговий

вул. Максима Рильського

вул. Мищенківська

вул. Млотковського

вул. Москаленка

вул. Народовладдя

пров. Івана Неходи

пров. Олександра Бабкіна

вул. Олешківська

вул. Осикова

вул. Острівна

вул. Острогозька

вул. Письменницька

вул. Підйомна

пров. Піщаний

в’їзд 1-й Піщаний

в’їзд 2-й Піщаний

вул. Поздовжня

вул. Померки

вул. Порічкова

в’їзд Порічковий

вул. Правіка

пров. Привітний

вул. Прип’ятська

вул. Проліскова

пров. Променистий

пров. Прохолодний

вул. Прудна

в’їзд Прудний

пров. 1-й Прудний

пров. 2-й Прудний

вул. Рибальська

вул. Річна

вул. Яни Червоної

вул. Рудика

бульв. Садовий

пров. Садовий

вул. Самокіша

вул. Серебрякової

вул. Середівська

в’їзд Сільський

пров. Сільський

вул. Січових Стрільців

в’їзд Спартанський

вул. Стара Озерянка

в’їзд Старовський

вул. Старошишківська

в’їзд Старошишківський

в’їзд Творчий

вул. Тренерська

вул. Трудова

пров. Трудовий

пров. Углічевський

вул. Фестивальна

пров. Фестивальний

вул. Фізкультурна

в’їзд Фізкультурний

пров. Фізкультурний

Харківське шосе

вул. Хвильового

пров. Хазарський

пров. Центральний

вул. Цетинська

пров. Чехова

пров. 1-й Чуйківський

вул. Шишківська

вул. Юрія Кнорозова

вул. Ялинова.

Раніше ми писали, що у Харкові розширюють мережу укриттів через посилення атак росіян. На початку жовтня місто вже закупило три захисні споруди та готувалося до придбання наступних. Одне з нових укриттів встановили біля зупинки громадського транспорту в П'ятихатках, які регулярно атакують російські окупанти.

Також ми повідомляли, що громадський транспорт у Харкові залишатиметься безкоштовним протягом усього 2026 року. Це стосується метро, трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів. Крім того, харків'янам не потрібно платити за користування муніципальними парковками.

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Нагадаємо, у Харкові продовжують відновлювати будинки та міську інфраструктуру, які пошкодили росіяни. Станом на липень від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили понад 14 тисяч будівель, з яких близько 10 тисяч житлових. Енергетики, комунальники та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, а місто залучає міжнародних партнерів до фінансування відбудови.