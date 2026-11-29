У Харкові завтра запланували тривале відключення світла
У Харкові в понеділок, 30 листопада, частина жителів Київського району залишиться без електроенергії через ремонтні роботи. Відключення триватимуть дев'ять годин та охоплять десятки вулиць, провулків і проспектів. Енергетики заздалегідь попередили споживачів про тимчасове припинення електропостачання.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Харківобленерго".
Відключення світла в Харкові
За інформацією енергетиків, у понеділок, 30 листопада, з 09:00 до 18:00 у Київському районі Харкова триватимуть ремонтні роботи. На цей час фахівці тимчасово припинять електропостачання частини споживачів за такими адресами:
- вул. Абрикосова
- вул. Академіка Вальтера
- просп. Академіка Курчатова
- вул. Академіка Проскури
- вул. Академіка Синельникова
- вул. Апостольська
- вул. Академіка Волкова
- вул. Астрономічна
- в’їзд Астрономічний
- вул. Архипа Люльки
- вул. Атлетична
- вул. Басейна
- пров. 1-й Басейний
- пров. 2-й Басейний
- вул. Білецького
- пров. Бузковий
- бульв. Миру
- вул. Вадима Манька
- вул. Васильєва
- вул. Весняна
- пров. Весняний
- вул. Вінниченка
- пров. Вільного Козацтва
- вул. Віражна
- пров. Володі Дубініна
- вул. Гаркуші
- вул. Гацева
- вул. Генерала Удовіченка
- Георгіївський майдан
- пров. 1-й Георгіївський
- пров. Горлівський
- вул. Горна
- в’їзд Горний
- вул. Гризодубової
- вул. Грінченка
- Данилівський спуск
- проїзд 1-й Данилівський
- проїзд 2-й Данилівський
- вул. Дружна
- пров. 1-й Дружний
- пров. 2-й Дружний
- вул. Енергодарська
- проїзд Євпаторійський
- просп. Жуковського
- вул. Запорожців
- вул. Зоряна
- пров. Зоряний
- вул. Івана Піддубного
- пров. Івченка
- пров. Квітковий
- вул. Квітуча
- пров. Кишинівський
- вул. Кільцева
- пров. 1-й Кільцевий
- пров. 2-й Кільцевий
- пров. Климовського
- в’їзд 1-й Климовського
- вул. Копиленка
- пров. Карнакова
- пров. 1-й Котляри
- пров. 2-й Котляри
- пров. Краківський
- вул. Кролевецька
- вул. Куліша
- вул. Крючонкіна
- пров. Крючонкіна
- вул. Ландау
- пров. Ландау
- вул. Лаптенківська
- вул. Лейпунського
- пров. Лейпунського
- вул. Лісопарківська
- пров. 1-й Лісопарківський
- пров. 2-й Лісопарківський
- вул. Липцівська
- вул. Ловцова
- вул. Лубенська
- вул. Лугова
- пров. Луговий
- вул. Максима Рильського
- вул. Мищенківська
- вул. Млотковського
- вул. Москаленка
- вул. Народовладдя
- пров. Івана Неходи
- пров. Олександра Бабкіна
- вул. Олешківська
- вул. Осикова
- вул. Острівна
- вул. Острогозька
- вул. Письменницька
- вул. Підйомна
- пров. Піщаний
- в’їзд 1-й Піщаний
- в’їзд 2-й Піщаний
- вул. Поздовжня
- вул. Померки
- вул. Порічкова
- в’їзд Порічковий
- вул. Правіка
- пров. Привітний
- вул. Прип’ятська
- вул. Проліскова
- пров. Променистий
- пров. Прохолодний
- вул. Прудна
- в’їзд Прудний
- пров. 1-й Прудний
- пров. 2-й Прудний
- вул. Рибальська
- вул. Річна
- вул. Яни Червоної
- вул. Рудика
- бульв. Садовий
- пров. Садовий
- вул. Самокіша
- вул. Серебрякової
- вул. Середівська
- в’їзд Сільський
- пров. Сільський
- вул. Січових Стрільців
- в’їзд Спартанський
- вул. Стара Озерянка
- в’їзд Старовський
- вул. Старошишківська
- в’їзд Старошишківський
- в’їзд Творчий
- вул. Тренерська
- вул. Трудова
- пров. Трудовий
- пров. Углічевський
- вул. Фестивальна
- пров. Фестивальний
- вул. Фізкультурна
- в’їзд Фізкультурний
- пров. Фізкультурний
- Харківське шосе
- вул. Хвильового
- пров. Хазарський
- пров. Центральний
- вул. Цетинська
- пров. Чехова
- пров. 1-й Чуйківський
- вул. Шишківська
- вул. Юрія Кнорозова
- вул. Ялинова.
Раніше ми писали, що у Харкові розширюють мережу укриттів через посилення атак росіян. На початку жовтня місто вже закупило три захисні споруди та готувалося до придбання наступних. Одне з нових укриттів встановили біля зупинки громадського транспорту в П'ятихатках, які регулярно атакують російські окупанти.
Також ми повідомляли, що громадський транспорт у Харкові залишатиметься безкоштовним протягом усього 2026 року. Це стосується метро, трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів. Крім того, харків'янам не потрібно платити за користування муніципальними парковками.
Нагадаємо, у Харкові продовжують відновлювати будинки та міську інфраструктуру, які пошкодили росіяни. Станом на липень від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили понад 14 тисяч будівель, з яких близько 10 тисяч житлових. Енергетики, комунальники та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, а місто залучає міжнародних партнерів до фінансування відбудови.