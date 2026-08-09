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Главная Харьков В Харькове жара ненадолго ослабнет: прогноз погоды на завтра

В Харькове жара ненадолго ослабнет: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 18:27
Погода в Харькове 10 августа: прогноз для города и области
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 10 августа, в Харькове будет сухо, а дневная температура не превысит +29 °С. В то же время уже на следующий день в регион вернется жара, а температура по области местами достигнет +34 °С. Синоптики также предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 10 августа

В Харькове в понедельник существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +16...+18 °С, а днем повысится до +27...+29 °С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Погода в Харьковской области 10 августа

По области прогнозируется переменная облачность, однако существенных осадков также не будет. Ночью столбики термометров покажут +14...+19 °С, днем — +25...+30 °С. Северо-восточный ветер будет достигать 7–12 м/с.

Отдельно синоптики предупредили, что 10 августа в лесах Харьковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

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Прогноз пожарной опасности. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода в ближайшие дни

Во вторник, 11 августа, осадков в Харьковской области не ожидается. Ночью будет +14...+19 °С, а днем станет значительно жарче — +29...+34 °С. Ветер северной четверти, 5–10 м/с.

В среду, 12 августа, температура снова снизится. Ночью прогнозируется +15...+20 °С, днем — +24...+29 °С. В ночные часы местами возможен небольшой кратковременный дождь, тогда как днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. В рамках благоустройства территории коммунальщики установили рядом с зоной отдыха детскую площадку.

Также Новини.LIVE писали, что помимо обустройства пляжной зоны здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.

Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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