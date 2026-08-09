Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові ненадовго послабшає спека: прогноз погоди на завтра

У Харкові ненадовго послабшає спека: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 18:27
Погода у Харкові 10 серпня: прогноз на місто та область
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 серпня, у Харкові буде сухо, а денна температура не перевищуватиме +29 °С. Водночас уже наступного дня до регіону повернеться спека, а температура по області місцями сягатиме +34 °С. Синоптики також попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 10 серпня

У Харкові в понеділок істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме +16...+18 °С, а вдень підвищиться до +27...+29 °С. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода на Харківщині 10 серпня

По області прогнозують мінливу хмарність, однак істотних опадів також не буде. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14...+19 °С, удень — +25...+30 °С. Північно-східний вітер сягатиме 7–12 м/с.

Окремо синоптики попередили, що 10 серпня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Читайте також:
Пожежна небезпека на Харківщині
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода найближчими днями

У вівторок, 11 серпня, опадів на Харківщині не очікується. Вночі буде +14...+19 °С, а вдень стане значно спекотніше — +29...+34 °С. Вітер північної чверті, 5–10 м/с.

У середу, 12 серпня, температура знову знизиться. Вночі прогнозують +15...+20 °С, удень — +24...+29 °С. У нічні години місцями можливий невеликий короткочасний дощ, тоді як удень істотних опадів не передбачається. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с.

Раніше Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили поруч із зоною відпочинку дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації