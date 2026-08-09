Погода у Харкові 10 серпня: прогноз на місто та область

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 серпня, у Харкові буде сухо, а денна температура не перевищуватиме +29 °С. Водночас уже наступного дня до регіону повернеться спека, а температура по області місцями сягатиме +34 °С. Синоптики також попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 10 серпня

У Харкові в понеділок істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме +16...+18 °С, а вдень підвищиться до +27...+29 °С. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода на Харківщині 10 серпня

По області прогнозують мінливу хмарність, однак істотних опадів також не буде. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14...+19 °С, удень — +25...+30 °С. Північно-східний вітер сягатиме 7–12 м/с.

Окремо синоптики попередили, що 10 серпня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода найближчими днями

У вівторок, 11 серпня, опадів на Харківщині не очікується. Вночі буде +14...+19 °С, а вдень стане значно спекотніше — +29...+34 °С. Вітер північної чверті, 5–10 м/с.

У середу, 12 серпня, температура знову знизиться. Вночі прогнозують +15...+20 °С, удень — +24...+29 °С. У нічні години місцями можливий невеликий короткочасний дощ, тоді як удень істотних опадів не передбачається. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с.

Раніше Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили поруч із зоною відпочинку дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.