В Харькове без торгов выбрали подрядчика для обустройства территорий за 4.3 млн

В Харькове без тендера выбрали подрядчика для обустройства территорий за свыше 4 млн грн
Харьковское коммунальное предприятие "Сучасне місто" опубликовало прямой подряд на услуги по демонтажу объектов и благоустройству освобожденной территории. Общая сумма без проведения тендера составила 4 299 400 грн.
Об этом стало известно из сериуса госзакупок ProZorro.
В Харькове без тендера отдали более 4 млн. грн.
Как отмечено в документации, все работы планируется выполнить до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, запланировано:
- демонтаж 150 поштучных объектов;
- демонтаж 790 погонных метров линейных объектов;
- демонтаж 3500 м² объемных объектов;
- демонтаж 200 заброшенных транспортных средств;
- 480 человеко/часов для благоустройства освобожденной территории.
Как указано в пояснительной записке к тендерной документации, КП объявляло тендер в марте этого года, однако ни одного тендерного предложения для участия в тендере не было представлено.
"Таким образом, у Коммунального предприятия "Сучасне місто" есть все основания принять решение об осуществлении закупки услуг по демонтажу объектов и благоустройству освобожденной территории без использования электронной системы закупок путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов", — говорится в документе.
Напомним, ранее Департамент инфраструктуры и благоустройства мэрии Черновцов заключил соглашение с ООО "Валдероуд" о капитальном ремонте городской школы №20 за 42,46 млн грн.
А в Днепропетровском ТЦК решили заказать услуги перевозки военнообязанных "к месту назначения по маршруту" за 10 миллионов гривен.
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