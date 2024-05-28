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В Харькове без тендера выбрали подрядчика для обустройства территорий за свыше 4 млн грн

28 мая 2024 11:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове без торгов выбрали подрядчика для обустройства территорий за 4.3 млн
Обслуживание светофора на улице Сумской в Харькове. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Харьковское коммунальное предприятие "Сучасне місто" опубликовало прямой подряд на услуги по демонтажу объектов и благоустройству освобожденной территории. Общая сумма без проведения тендера составила 4 299 400 грн.

Об этом стало известно из сериуса госзакупок ProZorro.

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Как отмечено в документации, все работы планируется выполнить до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, запланировано:

  • демонтаж 150 поштучных объектов;
  • демонтаж 790 погонных метров линейных объектов;
  • демонтаж 3500 м² объемных объектов;
  • демонтаж 200 заброшенных транспортных средств;
  • 480 человеко/часов для благоустройства освобожденной территории.
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Спецификация услуг. Источник: ProZorro

Как указано в пояснительной записке к тендерной документации, КП объявляло тендер в марте этого года, однако ни одного тендерного предложения для участия в тендере не было представлено.

"Таким образом, у Коммунального предприятия "Сучасне місто" есть все основания принять решение об осуществлении закупки услуг по демонтажу объектов и благоустройству освобожденной территории без использования электронной системы закупок путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов", — говорится в документе.

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Тендерная документация. Источник: ProZorro

Напомним, ранее Департамент инфраструктуры и благоустройства мэрии Черновцов заключил соглашение с ООО "Валдероуд" о капитальном ремонте городской школы №20 за 42,46 млн грн.

А в Днепропетровском ТЦК решили заказать услуги перевозки военнообязанных "к месту назначения по маршруту" за 10 миллионов гривен.

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