В Харькове без торгов выбрали подрядчика для обустройства территорий за 4.3 млн

Обслуживание светофора на улице Сумской в Харькове. Фото иллюстративное: УНИАН

Харьковское коммунальное предприятие "Сучасне місто" опубликовало прямой подряд на услуги по демонтажу объектов и благоустройству освобожденной территории. Общая сумма без проведения тендера составила 4 299 400 грн.

Об этом стало известно из сериуса госзакупок ProZorro.

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Как отмечено в документации, все работы планируется выполнить до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, запланировано:

демонтаж 150 поштучных объектов;

демонтаж 790 погонных метров линейных объектов;

демонтаж 3500 м² объемных объектов;

демонтаж 200 заброшенных транспортных средств;

480 человеко/часов для благоустройства освобожденной территории.

Спецификация услуг. Источник: ProZorro

Как указано в пояснительной записке к тендерной документации, КП объявляло тендер в марте этого года, однако ни одного тендерного предложения для участия в тендере не было представлено.

"Таким образом, у Коммунального предприятия "Сучасне місто" есть все основания принять решение об осуществлении закупки услуг по демонтажу объектов и благоустройству освобожденной территории без использования электронной системы закупок путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов", — говорится в документе.

Тендерная документация. Источник: ProZorro

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