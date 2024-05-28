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В Харкові без тендеру обрали підрядника для облаштування територій за понад 4 млн грн

28 травня 2024 11:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Харкові без торгів обрали підрядника для облаштування територій за 4.3 млн
Обслуговування світлофора на вулиці Сумській у Харкові. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Харківське комунальне підприємство "Сучасне місто" опублікувало прямий підряд на послуги по демонтажу об’єктів та благоустрою звільненої території. Загальна сума без проведення тендеру склала 4 299 400 грн.

Про це стало відомо з серівсу держзакупівель ProZorro.

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Як вказано у документації, всі роботи планується виконати до 31 грудня 2024 року. Згідно з інформацією, заплановано:

  • демонтаж 150 поштучних об’єктів;
  • демонтаж 790 погонних метрів лінійних об’єктів;
  • демонтаж 3500 м² об’ємних об’єктів;
  • демонтаж 200 покинутих транспортних засобів;
  • 480 людино-годин для благоустрою звільненої території.
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Специфікація послуг. Джерело: ProZorro

Як вказано у поянсювальній записці до тендерної документації, КП оголошувало тендер цьогоріч у березні, проте жодної тендерної пропозиції для участі у тендері не було подано.

"Таким чином, у Комунального підприємства "Сучасне місто" є всі підстави прийняти рішення про здійснення закупівлі послуг по демонтажу обʼєктів та благоустрою звільненої території без використання електронної системи закупівель, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів", — йдеться у документі.

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Тендерна документація. Джерело: ProZorro

Нагадаємо, раніше Департамент інфраструктури та благоустрою мерії Чернівців уклав угоду з ТОВ "Валдероуд" про капітальний ремонт міської школи №20 за 42,46 млн грн.

А в Дніпропетровському ТЦК вирішили замовити послуги перевезення військовозобов'язаних "до місця призначення за маршрутом" за 10 млн грн.

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Харків
гроші
Україна
ProZorro
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