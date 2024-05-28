В Харкові без торгів обрали підрядника для облаштування територій за 4.3 млн

В Харкові без тендеру обрали підрядника для облаштування територій за понад 4 млн грн
Харківське комунальне підприємство "Сучасне місто" опублікувало прямий підряд на послуги по демонтажу об’єктів та благоустрою звільненої території. Загальна сума без проведення тендеру склала 4 299 400 грн.
Про це стало відомо з серівсу держзакупівель ProZorro.
В Харкові без тендеру віддали понад 4 млн грн
Як вказано у документації, всі роботи планується виконати до 31 грудня 2024 року. Згідно з інформацією, заплановано:
- демонтаж 150 поштучних об’єктів;
- демонтаж 790 погонних метрів лінійних об’єктів;
- демонтаж 3500 м² об’ємних об’єктів;
- демонтаж 200 покинутих транспортних засобів;
- 480 людино-годин для благоустрою звільненої території.
Як вказано у поянсювальній записці до тендерної документації, КП оголошувало тендер цьогоріч у березні, проте жодної тендерної пропозиції для участі у тендері не було подано.
"Таким чином, у Комунального підприємства "Сучасне місто" є всі підстави прийняти рішення про здійснення закупівлі послуг по демонтажу обʼєктів та благоустрою звільненої території без використання електронної системи закупівель, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів", — йдеться у документі.
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