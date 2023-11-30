В Харькове к 15 годам приговорили полицейскую, которая строила карьеру при оккупантах

Сотрудники полиции и арестованная коллаборантка. Фото: офис генпрокуратура.

В Харькове к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили полицейскую, которая сотрудничала с российскими захватчиками. Она надеялась построить дальнейшую карьеру при оккупантах.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Прокуроры доказали, что во время оккупации пгт Двухлетняя Купянского района правоохранительница решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.

"Будучи в то время действующим сотрудником Национальной полиции Украины, женщина заняла должность и.о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области"", — говорится в сообщении прокуратуры.

Выдавала врагу участников АТО

Более того, предательница написала признание, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО и работников Службы безопасности Украины.

Впоследствии она вступила в должность "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)" в незаконном правоохранительном органе.

Предательница лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о событиях, происходивших на оккупированной территории.

В ноябре 2022 года правоохранители задержали женщину. До вынесения приговора она находилась под стражей.

Судебное заседание. Фото: Офис генпрокурора

Удостоверение коллаборантки. Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области объявили подозрение коллаборанту-"чиновнику" из Изюмского района. Он призвал предпринимателей строить бизнес по российским стандартам.

Напоминаем, что в Одессе правоохранители разоблачили пожилого мужчину в коллаборационизме. Любитель "русского мира" поддерживал в запрещенных соцсетях вооруженную агрессию РФ.