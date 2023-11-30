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В Харкові до 15 років засудили поліціянтку, яка будувала кар'єру при окупантах

30 листопада 2023 18:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Харкові до 15 років засудили поліціянтку, яка будувала кар'єру при окупантах
Працівники поліція та арештована колаборантка. Фото: Офіс генпрокуратура.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Харкові до 15 років в'язниці з конфіскацією майна засудили поліціянтку, які співпрацювала з російськими загарбниками. Вона сподівалася побудувати подальшу кар'єру при окупантах.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Прокурори довели, що під час окупації смт Дворічна Куп’янського району правоохоронниця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах. 

"Будучи на той час діючим співробітником Національної поліціі України, жінка обійняла посаду "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" у так званому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области"", — говориться у повідомленні прокуратури. 

Видавала ворогу учасників АТО

Більше того, зрадниця написала зізнання, в якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України.

Згодом вона зайняла посаду "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)" у незаконному правоохоронному органі.

Зрадниця особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події, що відбувалися на окупованій території. 

У листопаді 2022 року правоохоронці затримали жінку. До винесення вироку вона перебувала під вартою. 

зрадниця
Судове засідання. Фото: Офіс генпрокурора
зрадниця
Посвідчення колаборантки. Фото: Офіс генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області оголосили підозру колаборанту-"посадовцю" з Ізюмського району. Він закликав підприємців будувати бізнес за російськими стандартами.

Нагадуємо, що в Одесі правоохоронці викрили літнього чоловіка у колабораціонізмі. Любитель "руського міра" підтримував у заборонених соцмережах збройну агресію РФ. 

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