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В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты

18 марта 2024 23:05
обновлено: 23:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты
Пуск ракеты из модернизированного комплекса С-300 ВС РФ. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области раздаются мощные взрывы. Сообщается, что российская армия наносит удары зенитными ракетами С-300.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Харьковской области

По сообщению корреспондентов "Суспільного мовлення", в регионе прогремели по меньшей мере два взрыва.

В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты
Источник: Telegram

По информации бригадного генерала юстиции ВСУ Сергея Мельника, в регион вылетели две зенитные ракеты.

В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты
Источник: Telegram

Незадолго до взрывов в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ракет по региону.

В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты
Источник: Telegram

По состоянию на 23.18 в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее в Кременчуге раздались взрывы в результате воздушной тревоги в Полтавской и Кировоградской областях из-за налета "шахедов".

Незадолго до этого было громко и в Сумах: по Сумскому району области были запущены управляемые авиабомбы КАБ-250.

взрыв
Украина
Харьковская область
ракеты
война в Украине

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