В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты

Пуск ракеты из модернизированного комплекса С-300 ВС РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харьковской области раздаются мощные взрывы. Сообщается, что российская армия наносит удары зенитными ракетами С-300.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Харьковской области

По сообщению корреспондентов "Суспільного мовлення", в регионе прогремели по меньшей мере два взрыва.

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По информации бригадного генерала юстиции ВСУ Сергея Мельника, в регион вылетели две зенитные ракеты.

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Незадолго до взрывов в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ракет по региону.

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По состоянию на 23.18 в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее в Кременчуге раздались взрывы в результате воздушной тревоги в Полтавской и Кировоградской областях из-за налета "шахедов".

Незадолго до этого было громко и в Сумах: по Сумскому району области были запущены управляемые авиабомбы КАБ-250.