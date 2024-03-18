В Харьковской области раздаются взрывы — куда летят ракеты
В Харьковской области раздаются мощные взрывы. Сообщается, что российская армия наносит удары зенитными ракетами С-300.
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Харьковской области
По сообщению корреспондентов "Суспільного мовлення", в регионе прогремели по меньшей мере два взрыва.
По информации бригадного генерала юстиции ВСУ Сергея Мельника, в регион вылетели две зенитные ракеты.
Незадолго до взрывов в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ракет по региону.
По состоянию на 23.18 в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, ранее в Кременчуге раздались взрывы в результате воздушной тревоги в Полтавской и Кировоградской областях из-за налета "шахедов".
Незадолго до этого было громко и в Сумах: по Сумскому району области были запущены управляемые авиабомбы КАБ-250.
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