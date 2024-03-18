В Харківщині лунають вибухи — куди летять ракети
В Харківській області лунають потужні вибухи. Повідомляється, що російська армія завдає ударів зенітними ракетами С-300.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи на Харківщині
За повідомленням кореспондентів "Суспільного мовлення", в регіоні пролунало щонайменше два вибухи.
За інформацією бригадного генерала юстиції ЗСУ Сергія Мельника, в регіон вилетіли дві зенітні ракети.
Незадовго до вибухів, у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ракет по регіону.
Станом на 23:18 в регіоні оголошено відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше в Кременчуці пролунали вибухи внаслідок повітряної тривоги у Полтавській та Кіровоградській областях через наліт "шахедів".
Незадовго до цього, було гучно і в Сумах: по Сумському району області були запущені керовані авіабомби КАБ-250.
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