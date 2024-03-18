В Харківщині лунають вибухи — куди летять ракети

Пуск ракети з модернізованого комплексу С-300 ЗС РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Харківській області лунають потужні вибухи. Повідомляється, що російська армія завдає ударів зенітними ракетами С-300.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи на Харківщині

За повідомленням кореспондентів "Суспільного мовлення", в регіоні пролунало щонайменше два вибухи.

Джерело: Telegram

За інформацією бригадного генерала юстиції ЗСУ Сергія Мельника, в регіон вилетіли дві зенітні ракети.

Джерело: Telegram

Незадовго до вибухів, у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ракет по регіону.

Джерело: Telegram

Станом на 23:18 в регіоні оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше в Кременчуці пролунали вибухи внаслідок повітряної тривоги у Полтавській та Кіровоградській областях через наліт "шахедів".

Незадовго до цього, було гучно і в Сумах: по Сумському району області були запущені керовані авіабомби КАБ-250.